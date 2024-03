Xbox Free Play Days na weekend. 4 gry, wśród nich polski megahit!

Xbox Free Play Days powraca, oferując nam nowe 4 gry do zabawy przez weekend. To się świetnie składa, bo akurat rozpoczynają się święta. Czy jesteście gotowi? Sprawdźmy, co tym razem sprezentowano graczom do darmowej zabawy.

Nowe gry w ramach Xbox Free Play Days

Nie ma nic lepszego niż gry za darmo na święta. A że akurat rozpoczynamy okres wielkanocny, to wręcz idealnie pasuje nam nowa oferta w ramach Xbox Free Play Days. Tym razem jako gracze możemy sprawdzić aż 4 tytuły. Co ciekawe, dwie z gier to istne hity z wysokiej półki. Wśród nich znajdziemy polski towar eksportowy, czyli grę Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED.

Oto lista omawianych gier dostępnych za darmo:

Assassin’s Creed Mirage – 2 godziny rozgrywki

– 2 godziny rozgrywki Black Desert

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

Cyberpunk 2077 – 5 godzin rozgrywki

Mamy zatem świetną okazję do tego, aby zapoznać się z kilkoma ciekawymi grami. Szczególnie jeżeli nie mieliście jeszcze okazji sprawdzić nowej odsłony Assassin’s Creed, czy nawet polskiego cyberpunkowego RPG akcji. Która z gier wyląduje na waszym dysku w pierwszej kolejności?

Aby skorzystać z gier za darmo na Xboksie, musimy mieć opłacony dostęp do usługi Xbox Game Pass Core lub jego droższej wersji Ultimate. Gry są dostępne już teraz — od 28 marca, a pograć będziemy mogli do 31 marca, czyli do najbliższej niedzieli. Czasu jest relatywnie niewiele, ale coś na pewno zdążycie ograć. Warto się pospieszyć!

Źródło: https://www.purexbox.com/news/2024/03/free-play-days-try-these-xbox-games-for-free-march-28-311