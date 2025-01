Xbox zapowiada kolejny pokaz gier. Nie zabraknie szalenie oczekiwanych tytułów

Microsoft nie próżnuje, bo choć firma skupia się faktycznie na dalszym rozwijaniu swoich usług w rodzaju choćby Xbox Game Pass, to i tak nie zapomina o najnowszych tytułach. Wiadomo, że w 2025 roku możemy spodziewać się kilku dużych premier od wewnętrznych studiów giganta z Redmond.

Polski oddział Xbox nie zapomniał poinformować graczy o nadchodzącym wydarzeniu. Tym samym potwierdzono kolejne Xbox Developer Direct, czyli wydarzenie skupione na pokazie nowych i zapowiedzianych już tytułów. Na obrazku towarzyszącym zapowiedzi dostrzeżemy kilka murowanych hitów. Wiemy, że pojawi się DOOM: The Dark Ages, intrygujące South of Midnight czy bardzo dobrze zapowiadające się Expedition 33. Pozostało również jedno miejsce na znak zapytania, więc firma najwyraźniej szykuje niespodziankę (Gears of War? Halo? Coś nowego?).

Najwyższy czas na kolejny Developer_Direct



Dołączcie do nas 23 stycznia, aby zapoznać się z ekscytującymi grami, które pojawią się na Xboxie w 2025 roku | #DeveloperDirect pic.twitter.com/titkp7inBR — Xbox Polska (@XboxPL) January 9, 2025

Xbox Developer Direct 2025 odbędzie się już 23 stycznia o godzinie 19:00 czasu polskiego. Gracze będą mogli oglądać wydarzenie na żywo, ale spokojnie – na pewno je zrelacjonujemy, więc jeśli akurat nie będziecie mieć czasu, nic straconego. Trzymajcie kciuki, aby faktycznie Xbox nas zaskoczył czymś mocnym.

Źródło: Twitter