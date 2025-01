DOOM: The Dark Ages zachwyci grafiką. Potwierdzono pełny Ray i Path Tracing na PC

Nadchodzący wielkimi krokami DOOM: The Dark Ages zaoferuje nie tylko bezprecedensową jatkę, ale również świetne efekty wizualne. Twórcy potwierdzili, że pecetowa wersja gry będzie posiadała pełne wsparcie dla Ray i Path Tracingu. Ściany obryzgane posoką jeszcze nigdy nie były tak widowiskowe.

DOOM: The Dark Ages z mnóstwem technicznych nowinek

Nadchodzący DOOM: The Dark Ages to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier akcji tego roku. Tytuł nie ma jeszcze konkretnej daty premiery (poza 2025), ale w sieci pojawiają się już kolejne informacje na temat technologii, które będą przez grę obsługiwane. Rąbka tajemnicy odsłoniła NVIDIA. Firma krótko po prezentacji nowej serii kart graficznych podzieliła się informacjami na temat funkcji graficznych, które znajdą się w nadchodzącym DOOM-ie.

W związku z tym wiemy, że w grze nie zabraknie pełnej obsługi technologii Ray Tracing oraz Path Tracing w wersji na PC. Jeżeli wasze karty graficzne radzą sobie ze śledzeniem promieni, to z pewnością tytuł wynagrodzi to wam odpowiednimi wrażeniami wizualnymi. To jednak nie koniec. Gra ma wykorzystać również nową wersję upscallingu od NVIDII, czyli DLSS 4 przeznaczony dla kart graficznych z serii RTX 50XX.

Zobacz też: Gry za darmo na Steam. Sześć premier stycznia za 0 zł

Możemy oczekiwać, że wkrótce podobne informacje pojawią się w kontekście kolejnych gier zapowiedzianych na ten i przyszły rok. NVIDIA zapowiedziała sporo dobrego, dlatego twórcy z chęcią będą wykorzystywać nowe technologie. Zwłaszcza DLSS 4 zapowiada się świetnie. Nowa wersja pozwoli znacząco poprawić licznik klatek w nawet najbardziej wymagających grach.

Źródło: dsogaming.com