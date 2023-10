Łowcy osiągnięć to specyficzny rodzaj graczy. Są w stanie poświęcić długie lata na wymaksowanie niektórych gier i wcale tego nie żałują. Przykładem jest koleś, który przez 10 lat zbierał wszystko, co do zebrania było w Final Fantasy XIV. W końcu dał radę.

Ile czasu poświęcacie na platynowanie gier, czy też po prostu zbieranie wszystkich osiągnięć, znajdziek i nie tylko? Niektórzy z nas nie przykładają do tego wagi, inni zaś lubią kończyć gry w 100 procentach. Omawiany tu gracz Final Fantasy XIV zdecydowanie należy do tej drugiej grupy. Jak napisano na Reddicie, zdobył on wszystkie możliwe do zdobycia osiągnięcia w Final Fantasy XIV.

Tych jest całkiem sporo, bo na ten moment aż 2751. Gracz z japońskiego serwera Garuda jest jedyną osobą na świecie, która osiągnęła w tej produkcji tak wiele. Mowa tu o ukończeniu absolutnie wszystkich zadań i aktywności, zebraniu każdej wersji oręża czy złowieniu każdego rodzaju ryby. Ze względu na swoiste okna czasowe w przypadku niektórych wydarzeń szacuje się, że gracz poświęcił na to aż 10 lat.

Omawiane wszystkie osiągnięcia w Final Fantasy XIV to jednak nie koniec. Do gry dochodzą przecież kolejne aktualizacje, a także rozszerzenia. Te z oczywistych względów rozbudowują produkcję, dodając tym samym kolejne osiągnięcia i dziesiątki lub setki godzin do spędzenia.

Porywanie się na tak gigantyczne produkcje to nie lada wyzwanie. Alternatywnie, można wybrać krótsze gry. Dziś opisywaliśmy ciekawą produkcję z serii We Were Here, która jest dostępna za darmo do 13 października. Zrobienie platyny w tym tytule zajmie około 3 godziny. To zdecydowanie szybciej, niż 10 lat w przypadku sieciowego Final Fantasy.