Zapowiedziano WRC 10. Znamy szczegóły, premiera już niedługo

Zapowiedziano WRC 10. Słynna seria rajdowa powraca i zadebiutuje już we wrześniu. Twórcy podzielili się świeżymi informacjami na temat produkcji.

Fani gier samochodowych nie mają ostatnio chwili wytchnienia. Wieść o wykupieniu Codemasters przez EA zszokowała wiele osób, ale przy okazji dała nadzieję, że słynne studio będzie wypuszczało jeszcze więcej tytułów.

Co więcej, również miłośnicy tych bardziej realistycznych samochodówek mają powody do radości. Nacon zapowiedział kolejną, bardzo wyczekiwaną odsłonę WRC.

WRC 10 w pierwszych szczegółach

Premiera dziesiątki odbędzie się już 2 września bieżącego roku. Gra ukaże się na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i S, Steam oraz Epic Games Store. W późniejszym terminie poznamy szczegóły odnośnie wersji na Nintendo Switch. Port na hybrydowy sprzęt Big N ukaże się nieco później względem innych platform.

Niestety, póki co nie ujawniono wymagań sprzętowych produkcji. Obecność na poprzedniej generacji konsol jednak cieszy i dobrze, że deweloperzy nie przerzucili się w pełni na next-geny. Daje to nadzieję, że gra nie będzie wymagała do działania PeCeta z wyższej półki.

Nie oznacza to, że nie zauważymy większych różnic w samej rozgrywce i oprawie względem WRC 9. Poniżej zobaczycie świeżutki zwiastun gry. Wygląda to naprawdę dobrze i fani serii mają na co czekać.

Co nowego w WRC?

Twórcy szykują tytuł na zaawansowanym silniku, który gwarantuje bardzo wiarygodne doznania z przemierzania tras. Każdy ostrzejszy zakręt będzie prawdziwym wyzwaniem, a sama gra wygląda bardzo ładnie.

Rozbudowano też chwalony przez graczy tryb kariery. Jeśli lubicie angażować się w solowe przejażdżki i zdobywać kolejne tytuły mistrza, WRC 10 nie pozwoli Wam się nudzić. Dokłada się do tego też możliwość personalizacji wyglądu pojazdów i prowadzenia własnych drużyn. Naturalnie w grze znajdziemy też niemało świeżej treści.

Jak czytamy na stronie Steam gry, zawartość tytułu opiewa w:

4 nowe rajdy z sezonu 2021: Estonia, Chorwacja, Belgia i Hiszpania

6 historycznych rajdów, a wśród nich Rajd Akropolu, Rajd San Remo, Rajd Niemiec i Rajd Argentyny

120 odcinków specjalnych

52 oficjalne zespoły z sezonu 2021 (WRC, WRC2, WRC3 oraz Junior WRC)

20 legendarnych marek, takich jak Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota i wiele więcej

Jeśli preferujecie wieloosobowe rajdy, również znajdziecie coś dla siebie. Nacon wprowadza do gry tryb eSport, w którym dodatkowo zmierzycie się z się różnymi wyzwaniami, stworzycie własne trasy i porównacie swoje wyniki z innymi graczami.

Do premiery pozostało raptem kilka miesięcy, więc wkrótce poznamy kolejne informacje na temat gry. Musimy tylko chwilę poczekać na kolejne wieści od wydawcy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.