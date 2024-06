To demo jest tak dobre, że ja nie mogę. Sprawdzajcie za darmo prześliczną wyścigówkę

Jeśli chcecie poczuć się jak nowobogaccy fanatycy szybkich samochodów i luksusu pełną gębą, nie znajdziecie ku temu lepszej niż po prostu sprawdzić kolejną część cenionej serii Test Drive Unlimited.

Test Drive Unlimited Solar Crown dostało wielgachne demo

Cykl zapoczątkowany w 1987 roku przeszedł wiele metamorfoz i radził sobie z problemami, ale też z wielkimi wzlotami i po dziś dzień jest powszechnie lubiany przez graczy. Nawet ja, jako osoba, która nie jest wielkim fanatykiem gier wyścigowych, cenię sobie dość wyjątkowe podejście do samochodów prezentowane w serii. I nowe demo kolejnej części, która zadebiutuje za kilka miesięcy wprawiło mnie w osłupienie na tyle, że nie wiem, czy po prostu nie będzie trzeba kupić pełnej wersji…

Wszystko dlatego, że w ramach odbywającego się właśnie Steam Next Fest 2024 KT Racing zaprezentowało opasłą wersję demonstracyjną pozycji. Twórcy poinformowali, że gracze dostają tonę zawartości. Możemy liczyć na 9 (z 14) dzielnic, 15 poziomów Solar Crown do wbicia, 10 poziomów klanowych, 7 dealerów samochodów, 27 wyścigów, 25 questów i sporo samochodów oraz ulepszeń do odblokowania. Jak robić demo, to z przytupem, prawda?

Poza tym to samochodowe MMO symulujące życie w luksusie wygląda po prostu pięknie. I choć to dobrze, stanowi również nie lada problem dla graczy. Ci muszą bowiem przygotować się na wysokie wymagania sprzętowe. Specyfikacja opublikowana w związku z premierą dema nie napawa optymizmem, choć twórcy obiecują, że pracują nad poprawą wydajności do premiery.

Zalecana specyfikacja (średnie ustawienia 1080p 60 kl./s):

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10

PROCESOR: Intel Core i7-10700K lub AMD Ryzen 7 5800x

PAMIĘĆ: 12 GB RAM

GRAFIKA: NVIDIA GeForce RTX 2080, 8 GB lub AMD Radeon RX 6700, 10 GB

SIEĆ: Szybkie połączenie z Internetem

DirectX: 12

Miejsce na dysku: 50 GB

Wysokie ustawienia (wysokie ustawienia 1440p w 60 fps):

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10

PROCESOR: Intel Core i5-12600K lub AMD Ryzen 5 7600X

PAMIĘĆ: 16 GB RAM

GRAFIKA: NVIDIA GeForce RTX 4070, 12 GB lub AMD Radeon RX 6900 XT, 16 GB

SIEĆ: Szybkie połączenie z Internetem

DirectX: 12

Miejsce na dysku: 50 GB

Specyfikacja wydajnościowa (ustawienia ultra 2160p w 60 fps):

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10

PROCESOR: Intel Core i9-14900K lub AMD Ryzen 9 7900X

PAMIĘĆ: 32 GB RAM

GRAFIKA: NVIDIA GeForce RTX 4090, 24 GB

SIEĆ: Szybkie połączenie internetowe

DirectX: 12

Miejsce na dysku: 50 GB

Test Drive Unlimited Solar Crown trafi na PC, PS5 i Xbox Series X/S już 12 września 2024 roku.