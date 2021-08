Tak kuszą graczy, by kupili WRC 10 przed premierą

Wydawca WRC 10 podzielił się nowym zwiastunem, w którym ujawnił bonusy za pre-order. Każdy kto zdecyduje się kupić grę przed premierą, otrzyma wyjątkowy pojazd oraz wczesny dostęp do gry.

Ostatnio mieliśmy okazję poznać szczegóły dotyczące zawartości do WCR 10, a teraz wydawca pochwalił się, co otrzymamy, gdy zakupimy tytuł przedpremierowo. Tutaj warto przypomnieć, że gra wjedzie na PC oraz konsole 2 września. Jeśli do tego czasu zamówisz tytuł, czekają na Ciebie dwie niespodzianki.

Pierwsza to legendarny Subaru Impreza WRC 1997 Colina McRae. Pojazd ten możemy zobaczyć na zwiastunie rozgrywki i prezentuje się naprawdę świetnie.

Drugi bonus za pre-order, to wcześniejszy dostęp do WRC 10. Otrzymamy możliwość zagrania w grę 48 godzin przed światową premierą. Dla zniecierpliwionych to niezła propozycja.

Oprócz bonusów za pre-order, deweloperzy szykują jeszcze jeden prezencik, ale ten ma być udostępniony tym graczom, którzy kupią WRC 10 do 16 września. Wówczas otrzymamy dostęp do ekskluzywnego historycznego wydarzenia. Chodzi o wyścig Rallye Sanremo z 1997 roku, na którym to właśnie McRae zwyciężył w spektakularny sposób, kierując wspomnianym Subaru Impreza.

WRC 10 jest kolejną częścią wyścigówek, będącą oficjalną grą Rajdowych Mistrzostw Świata 2021. Oprócz nowego trybu historycznego (gracze będą mogli odtworzyć 19 najważniejszych wyścigów z ostatnich 50 lat tej dyscypliny), czy stworzeniu własnej drużyny, twórcy skupili się na poprawie mechaniki jazdy. Teraz ma jeszcze bardziej oddawać realizm prowadzenia samochodów po wyboistych torach. Produkcja ukaże się 2 września bieżącego roku na PC, PS4, PS5, XONE, XSX oraz Switchu (tutaj premiera odbędzie się trochę później).