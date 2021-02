Codemasters oficjalnie przejęte. EA ma dobre wieści dla fanów studia

Electronic Arts oficjalnie przejęło Codemasters. Umowa została podpisana, a Eletronicy mają dobre wieści dla graczy, którzy martwili się o studio.

Od paru tygodni w powietrzy wisi kolejny duży zakup Electronic Arts. Słynny wydawca chciał przejąć Codemasters i licytował się z innym gigantem – Take-Two.

W końcu sprawa ostatecznie się zakończyła. EA może cieszyć się ze swojego nowego zakupu.

Codemasters staje się częścią Electronic Arts

Umowa pomiędzy firmami jest oficjalnie sfinalizowana. Elektronicy witają Mistrzów Kodu w rodzinie, a szef EA nie kryje zadowolenia z zakupu. Andrew Wilson twierdzi, że to nowy początek dla gatunku produkcji wyścigowych.

To początek nowej, ekscytującej ery gier wyścigowych i treści, ponieważ łączymy utalentowane zespoły z Electronic Arts i Codemasters.

Fandom wyścigów wciąż rośnie na całym świecie, a marki w naszym połączonym portfolio pozwolą nam tworzyć innowacyjne, nowe doświadczenia i wprowadzać nowych graczy w emocje związane z samochodami i sportami motorowymi. Nasze zespoły będą globalną potęgą w rozrywce wyścigowej, oferując niesamowite gry dla graczy na każdej platformie i nie możemy się doczekać, aż zaczniemy współpracować. – komentuje prezes Electronic Arts, Andrew Wilson, dla Bussiness Wire

EA już wcześniej potwierdziło, że ma ambitne plany wobec studia. Ma ono wypuszczać całą masę tytułów z gatunku gier wyścigowych.

Przypomnijmy niektóre marki, które mają pod swoimi skrzydłami Mistrzowie Kodu:

DiRT i DiRT Rally

Project CARS

Symulatory F1

Onrush

Grid

Gry WRC

Seria Need For Speed znajdzie się więc w bardzo doborowym towarzystwie.

Co dalej z Codemasters?

Wraz z potwierdzeniem transakcji pojawiły się pierwsze obawy. EA słynie z nachalnego podejścia do mikropłatności. Chyba nikt by się specjalnie nie zdziwił, gdyby polityka treści nowego nabytku wydawcy nieco się zmieniła.

Masa DLC to jedno, ale wątpliwości poddano także przyszłą egzystencję samego studia. EA doprowadziło przecież do zamknięcia wielu utalentowanych zespołów. Warto tu wymienić chociażby Visceral Games, Bullfrog Productions i Westwood Studios. To tylko niektóre ze studiów, które zakończyły żywot jakiś czas po przejęciu przez Elektroników.

Co ciekawe, tym razem ma być inaczej. EA twierdzi, że studio pozostanie niezależne i ma posiadać pełną swobodę twórczą. To pokrzepiająca obietnica, ale zobaczymy, czy sprawdzi się w praktyce.

Jakby nie patrzeć, Electronic Arts przejęło właśnie prawa do ogromnego kawałka całego gatunku. Marki Codemasters są znane wśród wszystkich graczy i należą do ścisłej czołówki gier wyścigowych pod względem jakości i rozpoznawalności. To gigantyczna transakcja, która odbije się na całej branży.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.