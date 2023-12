Marvel’s Wolverine z akcją w trakcie II wojny światowej? Odkrycia fanów z przecieków

Niedawno do sieci trafiły pierwsze materiały z wielce oczekiwanego Marvel’s Wolverine, czyli nowej gry Insomniac Games. Twórcy cyklu gier na PlayStation o Spider-Manie pracują nad dorosłą „egranizacją” przygód człowieka-rosomaka. Wiemy, że będzie brutalnie i – patrząc na poprzednie ich gry – raczej nie ma co obawiać się o jakość.

Niestety, opublikowane w sieci przecieki są fragmentem większej całości. I to takiej, która została wykradziona ze studia, a hakerzy żądają nawet okupu. Bezpiecznie jest więc uważać na wszelkie materiały z podejrzanych stron, bo niektórzy mogą próbować oszukać spragnionych informacji fanów. Część z nich wzięła jednak przecieki na warsztat. Szczególnie ciekawą teorię ma gracz z Reddita.

Marvel’s Wolverine z akcją w trakcie wojny?

Na opublikowanych materiałach z developmentu nad grą dostrzegł on obrazki w słabej jakości przedstawiające historyczne miejsca z II wojny światowej. Postanowił pokazać dowód na poparcie swej tezy, zestawiając je ze zdjęciami z sieci i… no, faktycznie, to mogą być te same budynki. Tylko jaki związek z grą o Wolverinie ma II wojna?

W komentarzach wiele osób domyśla się, że jest to element researchu związanego z osadzeniem akcji gry. Wolverine, wedle części komiksów czy fantastycznego intro do dość słabego filmu brał udział w II wojnie światowej i walczył nawet na froncie. Można więc śmiało założyć, że Insomniac chce mocno pogłębić sylwetkę tej postaci i być może zaoferować nam grywalne retrospekcje z dawnych lat superbohatera.

Wiele osób nie ukrywa, że możliwość ujrzenia piętna, jakie na bohaterze odcisnęły brutalne walki na froncie, mogą być jednym z najlepszych elementów całej fabuły. Ta, o ile faktycznie będzie odpowiednio wyważona i „dorosła” ma szansę na zachwycenie nie tylko fanów komiksów, ale i tych, którzy pragną po prostu dobrego scenariusza. Na razie nie znamy daty premiery gry, ale ma ukazać się ona wyłącznie na PS5.