Wiedźmin Geralt w Night City? Gracze odkryli zaskakujący sekret w plikach gry

Pamiętacie zadanie z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, w którym Geralt i Avallac’h teleportują się do różnych wymiarów, chcąc znaleźć swój świat? W oryginale odwiedzamy m.in. wyschnięte dno inteligentnego oceanu, czy nawet krainę dotkniętą przez Białe Zimno. Co ciekawe, twórcy mieli w planach przenieść nas również do… Night City.

Wiedźmin w innym wymiarze. Odwiedziny w Night City?

Twórcy modów i wszelkiej maści eksploratorzy plików potrafią odkrywać istne cuda. Ostatnio jedna z grup moderskich pogrzebała w plikach gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i odkryła coś doprawdy niezwykłego. Okazuje się, że pamiętne zadanie “Przez czas i przestrzeń” mogło wyglądać zupełnie inaczej, niż miało to miejsce w grze. Jak zapamiętaliśmy ten quest? Geralt i Avallac’h podróżują przez różne wymiary, odkrywając przy tym skutki Białego Zimna czy inne wersje świata — jakże zaskakujące. Co ciekawe, deweloperzy początkowo planowali przenieść ich również do naszego świata.

A konkretniej tego, który zaprezentowano w grze Cyberpunk 2077. Około 2012 roku w planach były bowiem odwiedziny w Night City. Z tej okazji przygotowano nawet dość interesujący dialog między dwoma bohaterami:

Geralt: „Co… Co to za miejsce? Czy to życie pozagrobowe?”

Avallac'h: „Nie. Po prostu kolejna z rzeczywistości, przez które prowadzi Spirala… Zaawansowana technologicznie, ale zepsuta. Umierająca".

Geralt: „Obrzydliwe. Ten smród, hałas… Jak możesz tu żyć?!"

Avallac'h: „Powinieneś wiedzieć lepiej. Ten świat zamieszkują ludzie, nie elfy".

Ostatecznie CD Projekt RED zrezygnowało z tego pomysłu. Niekoniecznie wiemy, dlaczego — najpewniej wynikało to z wczesnego etapu prac nad Cyberpunkiem i niemożliwością odpowiedniego przedstawienia miasta.

Jednak wizja “połączonego uniwersum” w grach CDPR (na wzór tych z Remedy) byłaby czymś istnie szalonym…

