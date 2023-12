Chcesz tworzyć nowego Wiedźmina? Praca już na Ciebie czeka!

Jeżeli szukacie szansy na rozpoczęcie nowej kariery zawodowej, to mamy dla was bardzo interesujące wieści. W sieci pojawiło się ogłoszenie dotyczące pracy w studiu The Molasses Flood. Twórcy Project Sirius (sieciowy Wiedźmin) poszukują osoby, która będzie odpowiedzialna za projektowanie fabuły i narracji w ich nadchodzącej produkcji.

Wiedźmin ma dla was zlecenie

Nie musicie czekać do nowego roku z decyzją o zmianie pracy — możecie to zrobić jeszcze w grudniu. Tym bardziej, gdy okazja jest wyjątkowa, bo ogłoszenie wystawił sam Wiedźmin. No dobra, może niekoniecznie Geralt czy inny łowca potworów, ale chodzi o pracę w studiu The Molasses Flood. Ekipa pracuje właśnie nad sieciowym Wiedźminem, czyli grą o kodowej nazwie Project Sirius. W sieci pojawiła się informacja o poszukiwaniu osoby na całkiem istotne stanowisko.

Oferta dotyczy pracy jako Lead Narrative Designer, czyli projektanta fabuły i narracji w wyczekiwanej grze. Macie jakieś ciekawe pomysły? Możliwe, że robota przypadnie akurat wam:

Możliwość pracy przy takim projekcie to z pewnością świetna zawodowa przygoda, ale i marzenie niejednego gracza. Nie jest to może oficjalny „czwarty” Wiedźmin, ale produkcja osadzona w realiach sieciowych i tak jest dość mocno wyczekiwaną grą. Nie wiemy jednak zbyt wiele na jej temat — przynajmniej nie na razie.

Do tej pory informowaliśmy m.in. o tym, że w grze znajdziemy otwarty świat. Co ciekawe, ta informacja wyszła na jaw (a jakże) przy okazji ogłoszenia o pracę. Jak widać, rynek pracownika regularnie dostarcza graczom informacji na temat tego, czego mogą spodziewać się po wyczekiwanych gracz. To jak, CV już przygotowane i wysłane?

Warto się pospieszyć, bo znając popularność wiedźmińskiego uniwersum chętnych będzie całkiem sporo.