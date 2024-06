Wiedźmin pojawi się w kolejnej grze. Geralt i Lara Croft w jednej produkcji

Są takie crossovery, które się nikomu nie śniły. Tym razem do gry ponownie wkracza nasz rodzimy Geralt, bo oto bowiem Wiedźmin pojawi się w kolejnej produkcji. Co ciekawe, nie będzie jedynym “gościem” – do tej samej gry dołączy także Lara Croft. Jeżeli lubicie sieciowe gry akcji z perspektywą trzeciej osoby, to omawiane wydarzenie na pewno was zainteresuje.

Wiedźmin i Lara Croft w jednej grze. Epicki crossover

Czas na kolejny angaż naszego polskiego zabójcy potworów. Wiedźmin Geralt został ogłoszony jako jedna z niespodzianek, którą twórcy gry Naraka: Bladepoint przygotowali dla fanów. Co ciekawe, to nie jedyna postać, która zostanie powiązana z grą. Podobna współpraca została nawiązana z Larą Croft – no dobra, podmiotem posiadającym prawa do marki. Ale wiecie, o co chodzi.

Nie wiecie jednak na pewno, w jakim celu zostaną wykorzystane owe postacie. Twórcy jeszcze nie ogłosili, czy dwójka kultowych bohaterów stanie się grywalnymi postaciami, czy może jedynie pojawią się jakieś specjalne zadania z nimi związane. Mogą to być np. specjalne stroje, oręż czy inne dodatki. Najpewniej jednak będą grywalnymi bohaterami.

Rzućcie okiem na trailer, jeżeli nie mieliście jeszcze do czynienia z produkcją:

A czym w ogóle jest Naraka: Bladepoint? Za grę odpowiada studio 24 Entertainment, a sama produkcja to sieciowa gra akcji z perspektywą trzecioosobową. Gra miesza ze sobą kilka podejść do rozgrywki, a podstawą są starcia między graczami. Co ważne, w produkcji znajdują się też różne ciekawe elementy, urozmaicające rozgrywkę – na przykład system parkour. Gra zadebiutowała na pecetach w 2021 roku. Później ukazała się również na Xbox One, Xbox Series X|S i PlayStation 5. W planach są też porty na Androida i iOS.

Źródło: techraptor.net