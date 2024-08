CD Projekt RED ma szalenie dobre wieści o Wiedźminie 4. Już niebawem decydujący moment

Niedawno CD Projekt RED publikowało nowe ogłoszenia o prace, które wyraźnie dotyczyły wsparcia projektu znanego kolokwialnie Wiedźminem 4. Firma już wcześniej zapewniała nas i swoich inwestorów, że gra powinna trafić do pełnej produkcji jeszcze w tym roku. To kluczowy kamień milowy i istotny element produkcji.

Wiedźmin 4 postępuje

Dyrektor ds. finansowych Grupy CD Projekt, Piotr Nielubowicz w trakcie ostatniego sprawozdania finansowego zapewnił, że prace nad kolejnymi grami cenionego studia postępują dobrze. Na pierwszy plan wysuwa się Wiedźmin 4, który ostatnio zaliczył “spore postępy”. To ma z kolei zagwarantować, że gra niebawem wyjdzie z etapu preprodukcji i wejdzie w fazę pełnego rozwoju.

Jest też drugi kluczowy projekt, powstający tym razem w studiu w Bostonie. Projekt Orion to nowy Cyberpunk 2077, do którego deweloperzy wciąż “kładą fundamenty”. Obecnie jest na etapie planowania, ale blisko mu do wejścia w etap preprodukcji. Idzie więc całkiem szybko i całkiem nieźle, co zdecydowanie powinno ucieszyć oczekujących dobrych wieści graczy.

Dowiedzieliśmy się również, że nad Wiedźminem 4 (Projekt Polaris) pracuje aż 410 osób, co stanowi kluczowy obiekt zainteresowania twórców. Nad Orionem czuwa jedynie 60 osób, ale ekipa ta zdecydowanie będzie się powiększać w miarę rozwoju produkcji. Jest też Projekt Sirius, czyli spin-off Wiedźmina od The Molassess Flood, nad którym siedzą 42 osoby i nowa marka w portfolio polskiego przedsiębiorcy, Projekt Hadar (20 osób).

Z innych ciekawostek – skonsolidowane przychody wyniosły 425 mln zł, czyli bite 100 mln więcej niż w pierwszej połowie 2023 r. Z kolei zysk netto firmy powiększył się aż o 88% w stosunku do analogicznego okresu rok temu – teraz wynosi 170,006 mln zł. Firma radzi więc sobie naprawdę świetnie i notuje imponujące wyniki finansowe.

Źródło: CD Projekt RED