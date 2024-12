CD Projekt RED “spoliczkowało” aktora głosowego Geralta. Postać powróci w Wiedźminie 4?

Polscy twórcy niedawno przebili kluczową barierę produkcji swojej najnowszej gry wideo. Wiedźmin 4 wszedł już w fazę pełnego rozwoju. A my niestety dalej nie wiemy nic konkretnego o potencjalnej historii ani rozgrywce.

Doug Cockle nie powróci w Wiedźmin 4?

Uwielbiana postać Geralta z Rivii w polskiej wersji językowej przemawiała głosem Jacka Rozenka. Nadał mu on chyba wyrazistości, o jakiej wielu cyfrowych bohaterów mogłaby tylko marzyć. W angielskiej wersji w tę samą rolę wcielił się aktor z innym charakterystycznym głosem, Doug Cockle. I to on niedawno potwierdził, że Geralt faktycznie powróci w nowej grze, choć nie będzie głównym bohaterem. Zresztą, w podobnym okresie dostaliśmy też niemal pewną informację o niejakim “Branko”, kompletnie nowej postaci.

Wracając jednak do Doug’a, to jednak nie wie on, czy Geralt powróci. Albo wie i nie chce powiedzieć. Albo CD Projekt RED kazało mu namieszać, odwołać swoje słowa i zrobić tak, aby już nikt nie wiedział, co jest prawdą. Fakt faktem, że na panelu w trakcie MCM Comic Con Birmingham przyznał, że został “spoliczkowany” przez CD Projekt RED.

Zalogowałem się do internetu i napisałem coś na ten temat, a potem zostałem spoliczkowany przez CD Projekt, ponieważ nie wiem, w jakim stopniu to prawda. Poszedłem za plotką, myślałem, że widziałem kogoś z CD Projekt mówiącego, że Geralt będzie w Wiedźminie 4, ale nie będzie głównym bohaterem. Teraz nie wiem, czy to prawda, bo wrócili i powiedzieli: “Niczego nie ujawniliśmy, nic nie mów!” – przyznaje aktor

W dalszej części wypowiedzi potwierdza, że bazował jedynie na starych informacjach. “Ktoś, kto już nie pracuje dla CD Projekt, opublikował około trzy lata temu”, jak sam twierdzi. Studio, które wkrótce po słowach aktora się z nim skontaktowało, samo nie wiedziało, skąd miałby wejść w posiadanie takich informacji. W każdym razie dla Cockle’a Wiedźmin 4 nadal “pozostaje zagadką”.

