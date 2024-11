Poznaliśmy pierwszego bohatera z Wiedźmina 4. Aktor “wygadał się” w portfolio

Dopiero co pisaliśmy o “sfabrykowanej” dacie premiery Wiedźmina 4, a teraz pojawił się na szczęście zdecydowanie bardziej wiarygodne i sensowne przecieki, choć o wiele mniejszej skali. Niemniej – fani mogą poznać imię jednej z postaci obecnych w grze.

Wiedźmin 4 z pierwszym bohaterem

Spośród wszystkich gier CD Projekt RED to właśnie Wiedźmin 4 jest najbliżej wydania. Mimo wszystko oficjalnych wieści na temat tego, czego możemy się spodziewać, tak naprawdę nadal nie ma. Twórcy mimochodem przyznali, że gracze najpewniej trafią do stworzonej przez fanów szkoły Rysia, zapewne na wiele lat po wydarzeniach z poprzedniej trylogii i książkowych oryginałów. Być może stworzymy własną postać, a być może przyjdzie nam pokierować kimś z góry ustalonym.

Jeśli jednak o coś nieco bardziej pewnego niż zwykłe domysły ma chodzić, to warto zwrócić uwagę na CV jednego z aktorów. Niejaki Jake Lampert niedawno zaktualizował swoje portfolio o nowe role. Jedną z nich jest postać niejakiego “Branko” w grze Wiedźmin 4: Polaris. To chyba dość bezpośrednie potwierdzenie, że w grze pojawi się taka postać. Czy jednak wiemy coś więcej? Nie, absolutnie.

Mimo wszystko dla fanów to zawsze jakaś porcja kolejnych informacji nawet jeśli nie do końca oficjalnych. Mało prawdopodobne jest, żeby aktor kłamał w sprawie angażu, choć lepiej podchodzić do tego z dystansem. Co ciekawe, w ramce “reżyser” znajdziemy nazwisko Kate Saxon, która wcześniej pracowała nad poprzednimi dwiema częściami serii oraz m.in. Obcy: Izolacja czy Star Wars Jedi: Upadły Zakon.

Mimo wszystko wieści te sugerują, że CD Projekt RED rozpoczęło już nagrywanie kwestii głosowych albo przynajmniej zaczęło castingi. Wcześniej aktor wcielający się w anglojęzycznego Geralta zasugerował, że będzie częścią nowej przygody.

Źródło: TheGamer