Mimo upływu lat od premiery gry, Wiedźmin 3: Dziki Gon wciąż potrafi nas nieźle zaskoczyć. To głównie sprawka modów, które dodają do tytułu sporo nowej zawartości, czy zmieniają niektóre aspekty gry. A co powiecie na totalną metamorfozę samego Geralta? Za sprawą tej modyfikacji nasz wiedźmak stanie się centaurem.

Wiedźmin 3 z zaskakujacym modem. Geralt to teraz Centaur

Jak napisał autor modyfikacji, miał on otrzymać naklejkę od CDPR, przedstawiającą Geralta stojącego na dachu budynku. Wiedźmin nie był jednak do końca sobą, bo od pasa w dół, zamiast nóg, posiadał końskie ciało. Zupełnie jak Centaur i dokładnie tak, jak wskazuje nazwa opisywanej modyfikacji. Jeżeli chcecie zmienić postać gry Wiedźmin 3 nie do poznania, to macie ku temu idealną okazję.

Mod pobierzecie za darmo z poniższego linku:

Instalacja moda jest prosta i wręcz ekspresowa. Najpierw pobieramy plik z serwisu NexusMods, a następnie wypakowujemy jego zawartość do folderu folderu instalacyjnego gry. I to w zasadzie tyle, bo twórca nie wyszczególnił dalszych kroków. Od razu możecie zacząć przygodę jako pół-wiedźmin, pół-płotka, czy też inny koń. Centaur, w każdym razie.

No i na sam koniec ważna informacja. Okazuje się, że często pytacie w kontekście modów, czy są one dostępne również na konsolach. Niestety, taka jest specyfika sprzętów Sony i Microsoftu, że nie oferują dostępu do fanowskich dzieł. Chyba że twórcy gry zadecydują inaczej. W przypadku opisywanego moda nie ma możliwości pobrania go na konsoli, pozostaje wyłącznie granie na PC.

Źródło: NexusMods