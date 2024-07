Przywrócili sekretne, usunięte zakończenie Wiedźmina 3. Kompletnie zmienia historię

REDKit to potężne narzędzie moderskie, które w domyśle może zagwarantować jeszcze wiele lat popularności Wiedźmina 3. Fani mogą tworzyć teraz własne światy i przygody, ale niektórzy dzięki niemu przywracają do życia rzeczy, których nie powinni nawet znaleźć.

Wiedźmin 3 ma ukryte, usunięte zakończenie

W grze, którą dostaliśmy do naszych rąk w dniu premiery, mogliśmy doprowadzić do kilku zakończeń. CD Projekt RED zaoferował wiele różnych dróg do obrania, lecz żadna z nich nie wyjaśniała do końca jednego dość kluczowego wątku dla całego uniwersum. Jak dalej potoczyły się sprawy z Lożą Czarodziejek? Odpowiedź na to pytanie znaleźli moderzy, którzy dogrzebali się nowych ciekawostek w plikach gry.

Okazuje się, że w finalnej wersji CD Projekt RED usunęło parę scen dotyczących końca przygody. To nic zaskakującego, wszak w trakcie produkcji tak wielkich gier RPG wielokrotnie zmienia się decyzje projektowe i podejście. Nie jest jednak jasne, czemu wycofano się z pomysłu zawarcia tych wątków, które najwyraźniej były na dość zaawansowanym etapie prac. Możliwe, że twórcy zmienili zdanie lub dostrzegli problemy z tempem akcji.

A szkoda, bo usunięte sceny mogły sporo wyjaśniać. Moderowi o pseudonimie Glassfish777 udało się przywrócić zakończenie do gry najlepiej, jak tylko mógł. Na filmie poniżej zobaczymy, co finalnie nie trafiło do gry. Jeśli jednak nie macie pół godziny wolnego, już spieszę z wyjaśnieniem.

Usunięte sceny zaczynają się z Geraltem, który budzi się w obozie nilfgaardzkim na Undvik po ciężkiej bitwie z Eredinem. Pyta, kto wygrał bitwę, lecz dostaje odpowiedź: “nikt”. Wszystko z powodu śmierci Cracha an Craite’a. Dostajemy scenę z pogrzebu Cracha, aby następnie udać się na rozmowę z czarodziejkami z Loży.

Właśnie wtedy dochodzi do kluczowego momentu, w którym Yen udaje się ustalić lokalizację Ciri. Czarodziejka zdradza Loże, pozostawiając je na łaskę Emhyra, który najwyraźniej planuje je zabić. Geralt zdecydowanie nie jest tym pocieszony. Widać więc, że twórcy mieli w planach dalsze wykorzystanie Loży i zakończenie także ich wątków, lecz z jakichś względów nie doczekaliśmy się tego. Nadal jednak miło jest obejrzeć coś, z czego twórcy zrezygnowali w trakcie prac nad grą.

