Wiedźmin 3 piękny jak nigdy! Wiemy, kiedy gra znowu zachwyci grafiką

Mod do gry Wiedźmin 3 zachwyca grafiką. Wiemy, kiedy zagramy

Chociaż next-genowa wersja Wiedźmina 3 ukazała się już jakiś czas temu, to moderzy nie zakończyli swoich prac. Zwłaszcza jeżeli chodzi o polskiego twórcę o nicku Halk Hogan. To twórca bardzo ciepło przyjętej modyfikacji o nazwie HD Reworked Project, która już wkrótce otrzyma nową wersję rodem z nowej generacji. Zgodnie z zapowiedziami, mod wzniesie grafikę w grze na wyżyny możliwości. Wiedźmin 3 jeszcze nigdy nie wyglądał tak pięknie.

Zresztą, zobaczcie sami, jak tytuł może wyglądać z modem:

Jak widać, twórca zadbał o znaczne poprawienie całej masy tekstur, oświetlenia, cieni i innych efektów graficznych. To kolejny raz, gdy polska gra “wchodzi” na nową generację, każdorazowo podwyższając poprzeczkę. Kiedy premiera nowej wersji The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition? Mod będzie dostępny już 27 listopada 2024 roku.

Swoją drogą, jeżeli lubicie mody do Wiedźmina, to z pewnością zainteresuje was fanowska historia, która zapewni nam dodatkowe questy. Jedną z ciekawszych propozycji jest Pieśń Wiatru. To nowa przygoda, która pozwoli nam się udać na tajemniczą wyspę celem pokonania groźnej bestii. Jest to jedna z prac na konkurs zorganizowany przez CDPR, którą możecie pobrać już teraz.

