Wiedźmin 3 i kosmiczna grafika. To zasługa modów

Na youtube’owym kanale Digital Dreams pojawił się materiał prezentujący grę Wiedźmin 3: Dziki Gon w zupełnie nowych szatach. To prawdopodobnie najbardziej zmodyfikowana wersja polskiej gry, jaką mieliśmy do tej pory okazję zobaczyć. Po pierwsze, rozdzielczość — tytuł został uruchomiony w 8K, a tekstury są ostre niczym nowa żyletka. To jednak nie wszystko, bo produkcję wspiera ponad 100 modyfikacji. Część z nich mocno podbija efekty graficzne, a same ustawienia określono mianem “poza limitami”. Dodajmy do tego Reshade Ray Tracing i mamy przepis na jedno z najładniejszych RPG akcji w historii.

Jak to wygląda w praktyce? Poniżej znajdziecie wideo:

Materiał i sama rozgrywka prezentują się zjawiskowo. Do uruchomienia produkcji z takimi efektami niezbędna jest jednak potężna maszyna. Komputer użyty do nagrania filmiku to potwór mający na pokładzie m.in. 32GB RAM, kartę graficzną RTX 4090 i procesor AMD Ryzen 9 7950X. Jeżeli chcecie, to możecie spróbować uruchomić to u siebie. Listę modów znajdziecie na profilu w NexusMods.

Źródło: dsogaming.com