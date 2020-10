Watch Dogs Legion – zobaczcie pierwsze 14 minut gameplayu

Serwis IGN.com pokazał paręnaście minut rozgrywki z pierwszej misji w WD Legion. Nagranie prezentuje piękny, zmodernizowany Londyn, eliminację przeciwników – i oczywiście hakowanie.

W związku ze zbliżającą się premierą nowego Watch Dogs w sieci pojawiają się coraz ciekawsze wiadomości na jego temat. Niedawno pisaliśmy chociażby o obecności Polaków w grze. Teraz dzięki serwisowi IGN.com mamy okazję obejrzeć początkowe kilkanaście minut gameplayu.

Zaprezentowane w 1440p i 60 klatkach na sekundę nagranie pokazuje głównego bohatera, który przybywa do Londynu i zakrada się do Pałacu Westminsterskiego. Podczas pierwszej misji zapoznajemy się z zasadami dotyczącymi sterowania, likwidujemy paru przeciwników i łamiemy systemy zabezpieczające budynek.

Trzecia odsłona Watch Dogs przeniesie nas do stolicy Wielkiej Brytanii w niedalekiej przyszłości, gdy wszystko i wszyscy stanowią obiekt totalnej inwigilacji. Zadaniem gracza będzie zbudowanie ruchu oporu, stawienie czoła władzy i odzyskanie miasta.

Legion trafi do graczy 29 października, lądując na PC, PS4 i Xboksie One. Później tytułu można oczekiwać również na next-genach. Jeśli interesuje was wersja pecetowa, ale nie jesteście pewni, czy wasz sprzęt pociągnie tę grę, możecie to sprawdzić pod tym adresem.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.