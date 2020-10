Okazuje się, że w Watch Dogs Legion można spotkać naszych rodaków. Gra jest wypełniona Polakami i spora część z nich to grywalne postacie.

My, Polacy uwielbiamy napotykać w zagranicznych grach nawiązania do naszego kraju. Nic tak nie cieszy, jak zasłyszenie na wirtualnych ulicach swojsko brzmiącego dialogu czy natknięcie się na skrzętnie ukryte nawiązanie do elementu polskiej popkultury.

Polacy stanowią niemałą część mieszkańców prawdziwego Londynu, więc nie mogło nas zabraknąć w jego wirtualnym odpowiedniku. Polacy pojawiają się w Watch Dogs Legion całkiem licznie i nie stanowią tylko łatwo pomijalnej ciekawostki.

Legion pozwala dowolnie rekrutować napotkanych w grze bohaterów, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasilić szeregi DedSec sporą gromadką Kowalskich, Ostrowskich, Krawczyków i innych postaci ze znajomymi nazwiskami.

Co ciekawe, jak podaje portal Gry Nieznane, w jednym z przerywników filmowych możemy natknąć się na Polkę. Niestety, jej wątek kończy się w dość niewesoły sposób.

Miło, że Ubisoft wziął pod uwagę polską mniejszość przy projektowaniu mieszkańców Londynu w Legionie. Takie nawiązania zawsze cieszą i z pewnością nie raz uśmiechniemy się pod nosem podczas przemierzania świata gry.

Watch Dogs Legion pojawi się na rynku już 29 października.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.