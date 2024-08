Warner Bros chce dzielić się licencjami. Kto stworzy nowego Batmana i inne gry z superbohaterami?

Firma Warner Bros to popkulturowy gigant, który ma w swoim portfolio mnóstwo genialnych IP i licencji na światy, uniwersa czy konkretne marki. To aż się prosi o wykorzystanie i produkcję wielu hitowych gier. Jednak doświadczenia pokazują, że nie każdy sobie z tym radzi. Włodarze wpadli na pomysł, żeby dzielić się licencjami z innymi — w ten sposób można skutecznie monetyzować to, co i tak posiadają, a niekoniecznie potrafią eksploatować.

Kto chce licencje od Warner Bros? Jest ich sporo

Niektóre przedsiębiorstwa posiadają w swoim zestawieniu masę genialnych marek i licencji. Weźmy na przykład Warner Bros. Firma może samodzielnie wydawać gry z uniwersum wielu superbohaterów, Batmana, Supermana, Harry’ego Pottera czy nawet Gry o Tron i kilku kultowych animacji. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze musi się to udawać. W tym roku jedna z ich gier, czyli Suicide Squad: Kill the Justice League okazała się ogromną klapą. Mimo poważnej marki gracze szybko stracili zainteresowanie produktem. Czyżby kolejna sieciowa gra z grubsza o tym samym jednak nie pasowała im gustom?

To interesujące, bo ubiegłoroczna premiera Hogwart’s Legacy była gigantycznym sukcesem. Gra do tej pory sprzedała ponad 20 milionów egzemplarzy i zarobiła masę kasy — mimo że jest to tylko zabawa jednoosobowa. Cóż, włodarze firmy niekiedy widzą tylko to, co chcą — wpadli zatem na wcale nie taki nowatorski pomysł.

Zobacz też: Gra za darmo Once Human pod stałym nadzorem. Jasny przekaz dewelopera

Ich zdaniem metodą na sukces może być udostępnianie posiadanych licencji innym studiom. W ten sposób chcą monetyzować posiadane IP przy jednoczesnym nieponoszeniu ryzyka związanego z tworzeniem gier. W gruncie rzeczy to dobra informacja. Możemy liczyć na więcej gier z ulubionymi bohaterami, których los nie musi być przesądzony jedynie przez decyzję Warner Bros, bo za produkcję będzie odpowiadał ktoś inny.

Na jakie gry najbardziej liczycie? Ja trzymam kciuki za kolejne produkcje w uniwersum Harry’ego Pottera, ale też coś związanego z Grą o Tron. Może jakaś porządna strategia w stylu Crusader Kings i Total War?

Źródło: thegamer.com