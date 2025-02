Już w kwietniu bieżącego roku w polskich kinach zadebiutuje wyczekiwany film Minecraft. Reżyserem dzieła jest Jared Hess, znany między innymi z takich produkcji jak The Last Man on Earth czy Asy bez kasy. Podczas niedawnego wydarzenia NBA All-Star Weekend świat ujrzał nowy zwiastun produkcji, który można już oglądać na oficjalnym kanale Warner Bros. Pictures.

Nowy zwiastun Minecraft Movie. Pierwszy rzut okiem na słynnych Wieśniaków

Teraz może okazać się dość ważny dla tych, którzy filmu wyczekują z wyjątkową niecierpliwością. Pozwala on bowiem lepiej przyjrzeć się słynnym Wieśniakom (ang. Villagers). Trzeba przyznać, że wyglądają dość dziwacznie, a w internecie oczywiście zawrzało od licznych opinii, w większości żartobliwych, aczkolwiek zwracających uwagę na to, iż opracowanie tych postaci jest po prostu słabe. Aby przekonać się o tym, co sądzi społeczność, wystarczy chociażby zajrzeć w komentarze pod wpisem serwisu DiscussingFilm na X.

Zresztą, zobaczcie sami, a w komentarzach możecie dać znać, co o tym sądzicie.

Zgodnie z oficjalnym opisem filmu, opowie on historię czwórki odmieńców: Garetta „Śmieciarza” Garrisona (Jason Momoa), Henry’ego (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) oraz Dawna (Danielle Brooks). Bohaterowie zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Overworld, czyli dziwacznej, sześciennej krainy, która rozwija się dzięki wyobraźni. Aby wrócić do domu, bohaterowie będą musieli przede wszystkim ten świat zrozumieć. No i wiadomo, ochronić przed niebezpieczeństwem w postaci Piglinów i Zombie. Cała czwórka wyruszy w magiczną podróż wraz z nieoczekiwanym sojusznikiem. Będzie nim doświadczony rzemieślnik i zarazem legendarny Steve (Jack Black). Czy im się to uda? Zobaczymy!

Przypominamy, że film Minecraft pojawi się na polskich ekranach 4 kwietnia 2025 roku. Dzień wcześniej, czyli 3 kwietnia, odbędzie się premiera światowa. Za scenariusz odpowiedzialni są Chris Bowman oraz Hubbel Palmer. Obaj zajmowali się scenariuszami m.in. Szkoły moich koszmarów oraz Asów bez kasy.

