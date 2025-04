„Bodyguard” powraca! Remake kultowego filmu z 1992 roku w przygotowaniu

Powrót legendy: „Bodyguard” z 1992 roku doczeka się remake’u

Warner Bros. ogłosiło prace nad nową wersją kultowego filmu „Bodyguard” z 1992 roku, w którym główne role zagrali Whitney Houston i Kevin Costner. Nową adaptację wyreżyseruje Sam Wrench, znany z sukcesu koncertowego filmu „Taylor Swift: The Eras Tour”. Scenariusz napisze Jonathan A. Abrams, autor scenariusza do filmu „Juror No. 2”.

Sukces oryginału i wyzwania remake’u

Oryginalny „Bodyguard” był ogromnym sukcesem kasowym, zarabiając ponad 400 milionów dolarów na całym świecie. Film zdobył również uznanie dzięki ścieżce dźwiękowej, która stała się najlepiej sprzedającym się soundtrackiem w historii, z ponad 50 milionami sprzedanych egzemplarzy. Whitney Houston zaśpiewała w nim m.in. „I Will Always Love You” i „I Have Nothing”.

Sam Wrench – reżyser z doświadczeniem muzycznym

Sam Wrench, który zdobył uznanie dzięki filmowi „Taylor Swift: The Eras Tour”, ma na swoim koncie również dokumenty koncertowe dla takich artystów jak Billie Eilish, BTS czy Lizzo. Jego doświadczenie w łączeniu muzyki z obrazem czyni go idealnym kandydatem do reżyserii nowej wersji „Bodyguard”.



Klasyczny zwiastun filmu Bodyguard:

Spekulacje na temat obsady

Choć oficjalna obsada nie została jeszcze ogłoszona, w mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje na temat udziału Taylor Swift w projekcie. Jej współpraca z Wrenchem przy „The Eras Tour” oraz wcześniejsze doświadczenia aktorskie sprawiają, że fani widzą ją jako potencjalną odtwórczynię roli Rachel Marron. Jednak Swift wyraziła również zainteresowanie reżyserią, co może sugerować jej zaangażowanie w projekt w innej roli.

Dziedzictwo muzyczne i oczekiwania fanów

Remake „Bodyguard” będzie musiał zmierzyć się z ogromnym dziedzictwem muzycznym oryginału. Ścieżka dźwiękowa z 1992 roku zdobyła nagrodę Grammy za Album Roku i zawierała jedne z najbardziej ikonicznych utworów Whitney Houston. Nowa wersja będzie musiała sprostać wysokim oczekiwaniom fanów zarówno pod względem muzycznym, jak i fabularnym.

Nowy „Bodyguard” – kiedy premiera?

Na razie nie podano daty premiery remake’u „Bodyguard”. Projekt jest na wczesnym etapie produkcji, a więcej informacji na temat obsady i szczegółów fabularnych ma zostać ujawnionych w nadchodzących miesiącach. Fani z niecierpliwością oczekują, jak nowa wersja poradzi sobie z odświeżeniem klasycznej historii dla współczesnej publiczności.

Źródło: Vanity Fair, People, Worldofreel