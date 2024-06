Space Marine 2 na nowym zwiastunie niczym Gears of War

W sieci pojawił się nowy zwiastun gry Warhammer 40K: Space Marine 2. Opublikowany materiał wideo prezentuje fragmenty rozgrywki. Ta wygląda brutalnie, epicko, świetnie i… No właśnie, coś nam to wszystko przypomina. Zresztą, zobaczycie sami.

Powraca Space Marine 2. Nowy gameplay z rozgrywką

Wszystko wskazuje na to, że nowy Warhammer nie zaliczy kolejnego opóźnienia. Wielkimi krokami nadchodzi premiera Space Marine 2, czyli powrót po wielu latach. W sieci pojawił się nowy zwiastun gry koncentrujący się na rozgrywce. Ta przepełniona jest akcją i siekaniem niezliczonych zastępów wrogów.

Rzućcie okiem — czy nie przypomina wam do nieco serii Gears of War? Nie podaję tego jako wadę, ale raczej swego rodzaju ciekawostkę. Na pewno fani kultowej serii odnajdą się w Warhammerze bardzo szybko.

Nie da się ukryć, że zaprezentowana rozgrywka przywodzi trochę na myśl hit z portfolio Microsoftu. Potężny wojownik, ociężałe ruchy, hordy wrogów i siekanie ich czy to bronią palną, czy orężem do walki wręcz — czuć w tym wszystkim aromat Gears of War. Ale to akurat nie wada, bo mowa o dość klasycznej już konstrukcji gameplayu. Poza tym, jeżeli już na czymś warto się wzorować, to na pewno na najlepszych przedstawicielach gatunku, prawda?

Premiera Warhammer 40K: Space Marine 2 została zaplanowana na 9 września 2024 roku. Gra ukaże się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

