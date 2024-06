Nowa gra za darmo na Steam do odebrania. To nasz sport narodowy

Już teraz możecie dodać do swojej biblioteki Steam zupełnie nowy tytuł bez opłat. Na platformie pojawiła się gra za darmo, choć w zasadzie to mowa o przenosinach na model free2play. Tytuł z gatunku sportowych, a na dodatek traktujący o dyscyplinie, w której jako naród radzimy sobie naprawdę nieźle.

Nowa gra za darmo. Coś dla fanów wyścigów

Na platformie Steam regularnie można trafić na różne gry za darmo. Niektóre z nich to istne perełki, inne zaś stanowią tylko darmowe ciekawostki. W tym wypadku mowa o naprawdę solidnej produkcji, bo posiadającej w większości pozytywne recenzje. Co więcej, to gra traktująca o sporcie, w którym reprezentanci Polski radzą sobie naprawdę nieźle. O jaki tytuł chodzi? Podpowiadam — to nie gra piłkarska, ani nawet siatkarska.

Nowa gra za darmo na Steam to Speedway Challenge 2024. Tytuł jest dostępny już od 2 kwietnia 2024 roku, jednak teraz przeszedł na model darmowy, dzięki czemu możecie pobrać go zupełnie bez opłat.

A poniżej znajdziecie gameplay z produkcji:

Pozycję zdecydowanie warto sprawdzić, bo w grze jest sporo zawartości. Możemy spróbować swoich sił w rozgrywkach ligowych, a przede wszystkim w trybach online. Te zostały dostosowane pod esport, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć zabawę ze znajomymi. Opcji jest wiele!

