W końcu doczekaliśmy się fotorealizmu w grach. Oto przykład

Gry nowej generacji zachwycą grafiką wykorzystując technologię Unreal Engine. Te dwa materiały wideo robią wrażenie.

Postęp technologiczny, jaki dokonał się od czasu pierwszych gier, które ukazały się jeszcze w latach 70 jest niewiarygodny. Dzisiaj zamiast oglądania dwóch kreseczek odbijających kwadratową piłkę, zachwycamy się przepięknie wykreowanymi światami, które zapierają dech w piersiach. Okazuje się jednak, że w tej materii jest nadal wiele do zrobienia, co udowodniło dzisiaj Epic Games.

Firma udostępniło materiały filmowe, prezentujący rozwiązania technologiczne, które posłużą do stworzenia next-genowych gier. Unreal Engine 5 pozwala na wykreowanie postaci w czasie rzeczywistym. Efekt możecie podziwiać, na udostępnionych poniżej materiałach wideo. Jestem przekonany, że wiele osób, które na co dzień nie ma styczności z grami komputerowymi, dałoby się nabrać, że widnieją przed nimi prawdziwe twarze. Poziom detali wgniata w fotel, sami zobaczcie z jaką dbałością o szczegóły zadbano w przypadku: zarostu, brwi czy wyglądu skóry.

Unreal Engine 5 zaskakuje na materiałach wideo

Zachwycając się wizerunkiem przedstawionych postaci, można z całą stanowczością użyć sformułowania fotorealizm. Kiedy zobaczymy pierwsze gry, które wykorzystają potencjał tkwiący w nowej technologii? Zapewne już niebawem. Hellblade 2 powstaje bowiem na silniku Unreal Engine 5 i tylko kwestią czasu jest kiedy inni producenci pójdą za Ninja Theory. Szef marki Xbox zapewnia, że moc obliczeniowa nowego Xboksa, pozwoli uzyskać fenomenalne efekty. Mamy więc doświadczyć gier w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie było to możliwe.

Warto przy tej okazji pokazać jak na przestrzeni lat zmieniały się oczekiwania graczy, odnośnie tego co może nosić miano fotorelizmu. Swego czasu miłośny elektronicznej rozrywki obcujący z pierwszą częścią Mortal Kombat, mieli problem, by wyobrazić sobie lepiej wyglądającą bijatykę. Wszystko to za sprawą digitalizowanych postaci, które wówczas robiły niesamowite wrażenie.

Nie inaczej było w przypadku słynnej głowy Mariana z gry Mario 64, czy facjat, które mogliśmy podziwiać w pierwszym trailerze gry Heavy Rain. Postęp w dziedzinie oprawy wizualnej jest widoczny gołym okiem i już nie możemy się doczekać, by zobaczyć efekty prac deweloperów. Jedno jest pewne Unreal Engine 5 może stanowić kamień milowy w rozwoju grafiki.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.