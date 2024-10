Nawet gwiazda Wiedźmina nie pomogła. Kolejna gra nikogo nie interesuje

Unknown 9 od pierwszych zapowiedzi jawiło się na ciekawy gamingowy eksperyment, ale w praktyce dostaliśmy grę, która… no cóż, “nie dowozi”. I choć na wielu frontach mówimy o rzekomo nawet intrygującej produkcji, mało który krytyk polecane zagranie w niej, twórcom chyba nawet nie zależało na marketingu, a to wszystko da się poczuć bezpośrednio na statystykach ze Steam.

Unknown 9: Awakening – kup grę o wiele taniej niż na Steam i sprawdź, czy gracze słusznie pominęli ten tytuł!

Unknown 9: Awakening z gwiazdą Wiedźmina, lecz bez sukcesu

Były już koszmarne tegoroczne niewypały jak choćby Concord czy oskarżana o bycie “zbyt woke” gra Dustborn. W ostatnim czasie solidarność graczy zaskakuje chyba wszystkich, bo faktycznie entuzjaści gamingu głosują portfelami, faktycznie nie kupując nowych gier, jeśli te nie są wystarczającej jakości lub nie są najzwyczajniej w świecie przekonać do siebie potencjalnych odbiorców. A studio Reflector Entertainment miało kilka ciekawych pomysłów, jak choćby angaż w głównej roli Anyi Chalotry, która w serialu Wiedźmin od Netfliksa wcieliła się w Yennefer.

Mimo wszystko nawet względnie głośne nazwisko nie pomogło. Gra nie wzbudziła zachwytów recenzentów. Na OpenCritic ma obecnie średnią ocenę na poziomie 67/100, z czego tylko 23% krytyków poleca zagranie. Oceny wahają się od oceny 5/10 od czołowych serwisów gamingowych aż po noty rzędu 8/10, ale są one rzadkością.

Gracze chyba również dostrzegli problemy, bo po prostu nie zainteresowali się tą premierą. Unknown 9: Awakening wedle SteamDB zebrało do tej pory maksymalnie 169 graczy w “najgorętszym momencie”, a premiera odbyła się wczoraj. Być może wskaźnik nieco ruszy w górę, ale nie ma się co łudzić. To po prostu kolejny wielki niewypał. Graczy jest tak mało, że tytuł na razie ma jedynie kilka ocen, przez co nie da się nawet wyciągnąć średniej.

Z obecnych już na Steam recenzji wynika, że większość osób zgarnęła grę za darmo przy zakupach, ale nikt nie poleca jej kupowania. Optymalizacja ma być słaba, grafika przestarzała, mechaniki rozgrywki mało angażujące. No cóż – serii z tego nie będzie… a miała być!

Źródło: Steam/SteamDB/OpenCritic