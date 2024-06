Jeśli zależy Wam na piłkarskich emocjach, UFL zapowiada się na coś w sam raz dla Was. W samych założeniach jest to nowa konkurencja gier w stylu FIFA (akurat oficjalnie nie żyje, ale prawa mogła przejąć nowa firma) czy EA Sports FC. Co więcej, ma nad nimi sporą przewagę, bo tytuł ten ma być dystrybuowany w formie free-to-play. Znaczy to tyle, że zagramy za darmo.

Co jednak z datą wydania? Na ten moment UFL nie posiada daty premiery, ale istnieje spora szansa, że wkrótce ją poznamy. Na twitterowym profilu dotyczącym gier piłkarskich pojawiły się spekulacje, że nowy tytuł może trafić na rynek we wrześniu lub październiku 2024 roku. Osłodziłoby to niesmak po wielu przesunięciach.

Co więcej, gra ma otrzymać kolejne testy beta! Ostatnio odbyły się one, ale wyłącznie na konsole (gra na ten moment niestety nie zmierza na PC). Do tego dość szybko się skończyły. Jeśli więc będziecie chcieli wypróbować piłkarską grę raz jeszcze (lub po raz pierwszy), będziecie mieć ku temu okazję podobno już w sierpniu. Dokładna data nie jest aktualnie znana.

🚨 UFL will have a second open beta dropping this August 🔥



It’s likely a full release will be in September / October. pic.twitter.com/lG0Qf9F1fb — FGZ ⚽️🎮 (@FGZNews) June 24, 2024

Jednym z ambasadorów gry jest Cristiano Ronaldo (który zainwestował 40 mln dolarów w rozwój produkcji). Ponadto twórcy ze studia Strikerz zyskali spory zastrzyk licencji. W grze pojawić się mają popularne kluby piłkarskie, jak choćby Celtic FC czy Sporting CP bądź Borrusia. Gra powstaje na Unreal Engine 5.

Źródło: Twitter