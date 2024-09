Nowa data premiery UFL. Rywal EA Sports FC zalicza opóźnienie

UFL – data premiery zmieniona! Jest poślizg

Jeszcze 6 sierpnia pisaliśmy wam o nadchodzącym wielkimi krokami “killerze” serii PES i FIFA. Nowa gra piłkarska miała zadebiutować już 12 września, jednak tak się nie stanie. Twórcy produkcji ze studia Strikerz Inc. poinformowali o opóźnieniu premiery.

Według najnowszych informacji gra piłkarska w modelu free-2-play pojawi się na rynku kilka miesięcy później. Nowa data premiery UFL to 5 grudnia 2024 roku. Musimy zatem uzbroić się w cierpliwość, ale przynajmniej nie musimy czekać do kolejnego roku. Jak twórcy argumentują swoją decyzję?

Przeprowadziliśmy dwie otwarte bety, a w ostatnim etapie testów w UFL zagrało już ponad 2 miliony uczestników. Wasz udział, opinie i konstruktywna krytyka były dla nas niezwykle cenne. Nie jest to łatwa decyzja, ale po przeanalizowaniu waszych opinii i wielu danych dotyczących gry, zdecydowaliśmy się przełożyć premierę UFL. Chcielibyśmy wyjaśnić, dlaczego podjęliśmy tę decyzję i co ona dla was oznacza. Chociaż moglibyśmy wydać grę zgodnie z planem, uważamy, że poświęcenie nieco więcej czasu pozwoli nam zapewnić najlepsze możliwe wrażenia. Większość problemów związanych jest z dopracowaniem funkcji, które dotyczą ogólnego wrażenia z gry. Stanowisko twórców gry

Oznacza to, że produkcja wymaga jeszcze pewnych szlifów, a wydanie jej w obecnym stanie nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Pozostaje mieć nadzieje, że w ciągu najbliższych tygodni uda się dopracować tytuł i wydać go w takiej formie, jak twórcy to pierwotnie planowali.

Przypominam, że gra będzie dostępna na konsolach nowej generacji. Zagramy na PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: Oficjalna strona gry