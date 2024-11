Ubisoft pozwany! Gracze wzięli sprawy w swoje ręce

Francuska firma od jakiegoś czasu nie ma dobrej passy, ani też niespecjalnie próbuje robić cokolwiek, co mogłoby spodobać się graczom. Dość powiedzieć, że obecnie Ubisoft kojarzony jest z “tą złą korporacją”, która tłumaczy nam, że wcale nie posiadamy gier, a jedynie wypożyczamy ich licencje. Takie twierdzenia nie są odbierane pozytywnie, tak samo zresztą jak odłączanie gier od sieci i uniemożliwianie kontynuowania rozgrywki.

A to poniekąd stało się powodem wytoczenia pozwu przeciwko firmie przez dwóch graczy z Kalifornii. Jak wytłumaczono w piśmie sądowym, firma jest przez nich pozywana przez uczynienie The Crew niegrywalnym:

Wyobraź sobie, że kupujesz maszynę do gry w pinball, a lata później wchodzisz do swojego pokoju, żeby zagrać, tylko po to, żeby odkryć, że brakuje wszystkich paletek, flippera i zderzaków, a monitor, który dumnie wyświetlał twój niepodważalny najlepszy wynik, został usunięty. Okazuje się, że producent flippera postanowił wejść do twojego domu, wybebeszyć wnętrze maszyny i pozbawić cię możliwości grania w grę, którą kupiłeś i myślałeś, że posiadasz.