Ubisoft zmaga się z katastrofą finansową, a roczne przychody firmy spadły do historycznie słabego wyniku. Tak źle nie było jeszcze nigdy.

Wedle najnowszych danych, to właśnie CD Projekt RED może cieszyć się coraz większym zainteresowaniem na giełdzie. Akcje firmy poszybowały aż do poziomu +71.09%. Firma, rzecz jasna, zawdzięcza to przede wszystkim pierwszemu zwiastunowi Wiedźmina 4. Niestety, nie wszyscy radzą sobie tak dobrze.

Ubisoft ma katastrofalne wyniki

Niegdysiejszy francuski gigant, istna gamingowa legenda i firma, która wydała na świat wiele rewolucyjnych i uwielbianych tytułów w ostatnich latach nie radzi sobie dobrze. Jest wręcz gorzej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, co tylko sugeruje, że firma może albo zbankrutować, albo po prostu dać się przejąć.

Obecna pozycja Ubisoft pod względem finansowym tak naprawdę potwierdza, że w grę wchodzą tylko te dwie opcje, choć oczywiście tak naprawdę nie wszystko jest stracone. Korporacja nadal nie wydała swojego oczka w głowie, jedynej produkcji, która mogłaby uratować ich od pewnej katastrofy. Assassin’s Creed Shadows zaliczyło spory poślizg, ale to akurat może dobrze i debiut w lutym okaże się wart świeczki.

Bo niestety w innym przypadku będzie nieciekawie. Nowy rok nie był szczególnie łaskawy dla francuskiego giganta, ponieważ jego akcje spadły o ponad 45%, osiągając historycznie najsłabszy roczny wynik. Aż tak zauważalny i dotkliwy spadek powoduje niepewność wśród nie tylko graczy, ale przede wszystkim i inwestorów. Dla zrozumienia sytuacji wystarczy zaznaczyć, że korporacja w 2023 roku odnotowała stratę netto w wysokości 494 mln euro, a cena akcji spadła o 79,38% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Słaba sprzedaż Star Wars Outlaws, wielkie zwolnienia i kasacje projektów free-to-play w stylu XDefiant przekładają się na coraz gorszą kondycją finansową Ubisoftu. Od dawna mówi się, że potencjalnym nabywcą mógłby być Tencent. Zanim jednak do tego mogłoby dojść, zapewne doczekamy się premiery AC Shadows, mogącego diametralnie zmienić sytuację.

Źródło: tech4gamers