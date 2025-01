CD Projekt RED opłacało się pokazać Wiedźmina 4. Gigantyczny wzrost na giełdzie

And now the 2024 game stock market moves for Europe/US:



CD Projekt Red +71.09%

Roblox +34.54%

Take-Two +15.58%

Embracer +10.96%

Electronic Arts +7.75%

Unity -42.07%

Ubisoft -44.07%

Remedy -44.25% https://t.co/y0Y6ldiF8L