Najlepsze gry z PlayStation na PC w promocji. Hity AAA taniej na Steam

Czasy ekskluzywnych gier na PlayStation odchodzą w niepamięć. Teraz największe gry z PS5 czy PS4 możemy uruchamiać na PC, choć premiera na blaszakach następuje dopiero po jakimś czasie od debiutu na konsolach. Jednak mamy już sporo wielkich tytułów z PlayStation, które są dostępne w wersji na Steam. Zobaczcie, gdzie kupić je w promocji.

SPIS TREŚCI:

Czy gry z PlayStation na PC są lepsze?

Jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, żeby zagrać w The Last of Us czy God of War na komputerze PC poprzez Steam. Jeśli ktoś zasugerowałby taką rewolucję za czasów PlayStation 4, usłyszałby zapewne, by “puknął się w głowę”, bo to fantastyka. Jednak jak widać, Sony prężnie weszło na rynek PC i największe gry z konsol portuje na blaszaki. Teraz, w erze PlayStation 5, nikt raczej nie pyta, czy nowe ekskluzywne gry wyjdą na PC. Uważamy to za pewnik i pytanie brzmi inaczej – kiedy premiera na komputerach?

Pewnie zastanawiacie się, czy porty gier z PlayStation na PC są w czymś lepsze. Prawda jest taka, że pod względem technicznym nie każdy port wypadł pozytywnie w dniu debiutu. Zdarzały się bugi i wywalanie do pulpitu, lecz jak wiadomo, PS5 czy PS4 to zamknięte systemy, a tutaj deweloperzy musieli dostosować “produkt” do wielu konfiguracji komputerów. Jednak premierowe usterki są szybko łatane i w ogólnym rozrachunku można powiedzieć, że grając na PC sporo zyskujemy.

Przede wszystkim możemy z łatwością skorzystać z wielu różnych sposobów sterowania w grach. Żeby poczuć się na PC jak na konsoli, mamy możliwość podłączenia do blaszaka pada DualSense, który oferuje po konfiguracji to samo, co na PS5. Dodatkowo możemy przełączyć się na sterowanie myszką i klawiaturą, co w przypadku konsoli też jest możliwe po dokupieniu obsługiwanych akcesoriów, ale w praktyce rzadko wykorzystywane.

Granie na PC pozwala nam również skorzystać z natywnych rozdzielczości 4K oraz odblokowanego limitu klatek na sekundę. Komputerowcy mają duże możliwości w dostosowaniu grafiki oraz mogą poczuć kinową jakość grając na monitorze panoramicznym. Często w portach na PC zobaczymy też zwiększony poziom szczegółów, pola widzenia, odległości rysowania obiektów oraz lepsze cienie niż w oryginalnych grach na PS4 czy PS5. Wynika to po prostu z większej mocy obliczeniowej komputerów.

W końcu, na PC możemy pobawić się z modami. Fanowskie modyfikacje wprowadzają do gier wiele smaczków, jak choćby nowe stroje, fryzury, poprawione tekstury czy nawet niewielkie questy. Na konsolach jest to niemożliwe, więc pod tym względem PS-towcy mają zdecydowanie lepiej.

Największe gry z PlayStation na PC, które są już dostępne na Steam

Poniżej zobaczycie najlepsze gry, które po debiucie na PlayStation pojawiły się na Steam. Jeśli chcecie kupić którąś z nich, podsyłamy linki do promocji z Instant Gaming. Możecie w tym sklepie zapłacić np. przez BLIK.

God of War (2018)

Marka God of War od lat jest wizytówką PlayStation, a pierwsza gra z tej uznanej serii zadebiutowała na komputerach PC w 2022 roku. Podczas gdy w poprzednich odsłonach przemierzaliśmy dawną Grecję, tak tutaj przenosimy się do surowych lasów, gór i jaskiń z mitologii nordyckiej sprzed ery wikingów. Kratos szuka na Północy odpoczynku po upadku Olimpu. Zakochuje się i zakłada rodzinę. Po śmierci żony zostaje sam z młodym synem Atreusem i razem wyruszają w podróż, by rozsypać prochy kobiety. Nie będzie to droga prosta, skoro przed nami stanie armia bestii znanych z mitologii nordyckiej.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Ghost of Tsushima to genialna gra action-adventure z otwartym światem, która zabiera nas do XIII-wiecznej Japonii. Wcielamy się w bohatera, który musi powstrzymać mongolskich najeźdźców, którzy zaatakowali wyspę. Możemy ją przemierzać zarówno pieszo, jak i na koniu. Tak samo jak walczyć kataną, lub dystansowo za pomocą łuku, noży do rzucania czy nawet bomb dymnych i petard. Gra w edycji Director’s Cut jest ulepszona i posiada na pokładzie również dodatek Iki Island. To zupełnie nowy obszar i kampania fabularna do zaliczenia.

The Last of Us Part I

Nie będę ukrywał, że to moja ulubiona gra z PlayStation, którą możemy ogrywać na PC. To jedna z najgłośniejszych opowieści w historii gamingu, którą poznaliśmy jeszcze za czasów PlayStation 3. Mieliśmy następnie wersję na PS4, by w końcu doczekać się odświeżenia gry na obecną generację. Zatem jeszcze raz możemy przeżyć globalną pandemię grzyba kordycepsa, który zmutował i zaczął atakować ludzi. Jako Joel, który stracił córkę na samym początku pandemii, poznajemy Ellie. Dziewczynka jest odporna na wirusa, a my musimy ją dostarczyć “jak paczkę” do siedziby grupy rewolucjonistów. Przyjaźń pomiędzy bohaterami szybko się nawiązuje, a bieg wydarzeń nie pozwala odejść od ekranu.

Days Gone

Days Gone to jedna z najbardziej niedocenionych początkowo premier na PS4. Początkowo, ponieważ później okazało się, że nagle gra zyskała na popularności, a gracze niemal zaczęli płakać, że nie dostaną kontynuacji. Wersja na komputery PC zadebiutowała w 2021 roku i oferuje sporo ulepszeń w oprawie graficznej. Poza tym, to wciąż ta sama świetna gra akcji w realiach postapokaliptycznych. Polecamy ją szczególnie osobom, które zakochały się w The Last of Us. Poczujemy tutaj podobny klimat, choć to zupełnie odmienne historie, które jednak łączy śmiercionośny wirus. Akcja rozpoczyna się dwa lata po wybuchu globalnej pandemii wirusa, który zamienił miliony ludzi w potwory. Wcielamy się w Deacona St. Johna, który jednak nie zamierza ratować świata jak w TLoU, tylko po prostu przetrwać i poradzić sobie w nowej rzeczywistości.

Kompletne edycje Horizon Zero Dawn oraz Horizon Forbidden West

Kolejnymi hitami z PlayStation na PC są niewątpliwie gry z serii Horizon. Obie zaliczamy do przygodowych gier akcji TPP z otwartym światem i elementami RPG. Wcielamy się w Aloy, która przemierza świat opanowany przez wielkie maszyny. Trafiamy do postapokaliptycznej przyszłości, gdzie cywilizacja jest mglistym wspomnieniem, a ludzie ponownie łączą się w plemiona. Podczas gdy ludzkość cofnęła się w rozwoju, maszyny wyewoluowały w inteligentne „zwierzęta”. Kompletne edycje gier zawierają wiele usprawnień oraz wszystkie opublikowane fabularne dodatki.

Na drugiej podstronie kolejne dostępne na Steam hity z PlayStation.