Tropico 5 za darmo w Epic Games Store

Kolejnego dnia świątecznej akcji twórcy Fortnite’a rozdają symulator władcy republiki bananowej.

Dzisiejsza darmoszka od Epików to prawdziwa gratka dla fanów strategii ekonomicznych – w końcu seria o byciu dyktatorem to nie byle co. Aby otrzymać Tropico 5 na zawsze, należy do jutra do godziny 17:00 wejść pod ten adres i kliknąć przycisk Pobierz.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich częściach, w Tropico 5 obejmujemy dowództwo nad niewielkim państwem na wyspie i stopniowo poszerzamy wpływy. Zaczynamy od XIX wieku, by dotrzeć do czasów współczesnych i niedalekiej przyszłości. Każda kolejna epoka daje nowe możliwości. „Piątka” jest pierwszym tytułem, który oprócz zabawy w single player oferuje rozgrywkę wieloosobową – na jednej mapie może spotkać się maksymalnie czterech graczy.

Biznes w tropikach to nie koniec prezentowej akcji od twórców Fortnite’a. Na jakie podarki możemy liczyć w kolejnych dniach? Jeśli wierzyć temu, co wyciekło, otrzymamy między innymi Night in the Woods, Torchlight II i Jurrasic World Evolution. Swego czasu publikowaliśmy nieoficjalną listę świątecznych darmoszek od Epików – jeśli chcecie poznać konkretne daty i tytuły, zerknijcie pod ten adres.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.