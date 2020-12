Darmowe gry Epic Games – wyciekła lista tytułów, które odbierzemy w grudniu

Darmowe gry Epic Games zaplanowane na grudzień wyciekły do sieci. Lista jest niemalże w stu procentach potwierdzona i zawiera naprawdę mocne tytuły.

W sieci ostatnio zaroiło się od bardziej lub mniej wiarygodnych przecieków listy gier, które rozda Epic Games w grudniu. Niestety, póki co obyło się bez prawdziwych zaskoczeń, choć dotychczas wszystkie sprezentowane gry były przynajmniej dobre.

W końcu jednak jeden z internautów podzielił się o wiele bardziej wiarygodną listą gier, która jak do tej pory w pełni się sprawdziła. Na ten moment możecie odebrać Defense Grid: Awakening, które również pojawiło się w rzeczonym wycieku.

Oto lista gier, które najprawdopodobniej będą pojawiać się za darmo na Epic Games Store, zaczynając od dnia dzisiejszego:

Obcy: Izolacja – 21 grudnia

Metro 2033 (najprawdopodobniej Redux) – 22 grudnia

Tropico 5 – 23 grudnia

Inside – 24 grudnia

Darkest Dungeon – 25 grudnia

My Time in Portia – 26 grudnia

Night in the Woods – 27 grudnia

Stranded Deep – 28 grudnia

Solitairica – 29 grudnia

Torchlight II – 30 grudnia

Jurassic World: Evolution – 31 grudnia

Lista jest więc całkiem przyzwoita, choć wiele jaj brakuje do tej, która wyciekła jakiś czas temu do sieci. Niemniej takie tytuły jak Obcy: Izolacja, Tropico 5, Darkest Dungeon i Torchlight 2 to naprawdę mocne pozycje, podobnie jak reszta gier z listy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.