Lubicie gry LEGO? Jeśli tak, to czeka na Was prawdziwa gratka – aktualna wyprzedaż gier LEGO pozwala zgarnąć masę tytułów na Steam w cenach, które trudno przegapić. Rabaty obejmują zarówno starsze, jak i nowsze odsłony cyklu, a niektóre gry można kupić już za mniej niż 5 złotych.

Seria LEGO to nie tylko kultowe klocki, ale także cała gama gier wideo, które świetnie sprawdzają się zarówno jako prezent dla dzieci, jak i dorosłych. Niezależnie od wieku, gry LEGO gwarantują mnóstwo zabawy – to doskonała propozycja na rodzinne granie, powrót do dzieciństwa lub po prostu relaks po ciężkim dniu. W ofercie znajdziemy tytuły inspirowane największymi markami: Star Wars, Harry Potter, Władca Pierścieni, Marvel, DC, Piraci z Karaibów i wiele innych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań!

Warto jednak pamiętać, że ceny gier LEGO na Steam potrafią być wysokie nawet podczas promocji. Jest jednak sposób, by zaoszczędzić naprawdę sporo – wystarczy skorzystać z ofert sklepu Instant Gaming. Ceny większości tytułów nie przekraczają 10 złotych, a za niektóre zapłacimy mniej niż piątaka. Krótko mówiąc: zapraszamy do lektury i życzymy miłych zakupów!

Najtańsze gry LEGO na PC. Promocja na klucze Steam (część 1)

LEGO City: Undercover

LEGO City: Undercover to przygodowa gra akcji z otwartym światem, w której wcielamy się w policjanta Chase’a McCaina. Naszym zadaniem jest rozpracowanie kryminalnej działalności Rexa Fury’ego i położenie kresu fali przestępczości w tytułowym LEGO City. Gra oferuje ogromne miasto do swobodnej eksploracji, mnóstwo pojazdów do prowadzenia oraz rozmaite przebrania, które dają bohaterowi specjalne umiejętności. Warto także zaznaczyć, iż wersja na komputery osobiste obsługuje tryb lokalnej kooperacji dla dwóch graczy.

LEGO Harry Potter Collection

LEGO Harry Potter Collection to kompletna edycja dwóch zestawów: Years 1-4 oraz Years 5-7, zremasterowanych i połączonych w jeden pakiet. Tytuł pozwala przeżyć całą historię Harry’ego Pottera – od pierwszego roku w Hogwarcie aż po ostateczną walkę z Voldemortem. Rozgrywka łączy charakterystyczny dla serii LEGO humor, eksplorację magicznych lokacji, rzucanie zaklęć, warzenie eliksirów, a także rozwiązywanie zagadek. Gra sprawdza się zarówno solo, jak i w trybie kooperacji na podzielonym ekranie.

