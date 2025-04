70 gier na Steam do 10 zł. Duże hity AAA już za 4 zł, to jak za darmo

Zapraszamy na przegląd dużych gier Steam za małą kasę. Tanie gry na PC właśnie „wjechały”, a my możemy przebierać w największych markach lub mniej znanych perełkach, wydając kilka złotówek.

Jeśli nie macie w co grać i szukacie dobrych gier na Steam w promocji, tutaj znajdziecie 70 tytułów tak tanich, ze można śmiało powiedzieć, to to niemal jak gry za darmo. Bo jak nazwać choćby Fort Solis za 4,28 zł lub najnowsze Saints Row za 9 zł z groszami? takich okazji mamy dla Was naprawdę dużo i jesteśmy pewni, że nikt nie opuści tego zestawienia z pustymi rękami.

W dzisiejszym zestawieniu tanich gier na PC w promocji mamy tak duże serie, jak np. Metro, Mortal Kombat, Tomb Raider, Warhammer, Outlast, Fallout, S.T.A.L.K.E.R. czy Batman. Oprócz strzelanek i akcji znajdzie się coś dla fanów strategii oraz epickich przygód RPG. Zatem przeglądajcie listę i wybierajcie, bo płacicie naprawdę niewiele.

Wszystkie gry w promocji oferuje sprawdzony sklep Instant Gaming, zatem możecie robić zakupy bez obaw i płacić za nie np. przez BLIK. Zakupione klucze Steam są od razu gotowe do odebrania i aktywacji.

Tanie gry na PC. 70 dużych tytułów za małą kasę (część 1)

Oto więc pierwsza część zestawienia wyjątkowo tanich gier – każda z nich kosztuje mniej niż 6,50 zł, a wśród nich znajdziesz zarówno klimatyczne thrillery, klasyczne strzelanki, jak i nieoczywiste perełki. Co polecamy szczególnie?

Fort Solis

Thriller narracyjny osadzony na Marsie. Gracz wciela się w Jacka, który odpowiada na wezwanie z opuszczonej bazy Fort Solis. Gra skupia się na eksploracji i narracji, oferując realistyczne wrażenia również dzięki występom aktorów głosowych takich jak Roger Clark, Troy Baker i Julia Brown. Dodatkowe elementy fabularne, takie jak dzienniki audio i nagrania wideo, uzupełniają główną historię.

Enemy Front

Pierwszoosobowa strzelanka osadzona w realiach II wojny światowej. Gracz wciela się w amerykańskiego korespondenta wojennego, Roberta Hawkinsa, który dołącza do ruchu oporu w Europie, w tym podczas Powstania Warszawskiego. Gra oferuje różnorodne podejścia do misji, takie jak walka bezpośrednia, snajperka, skradanie się czy sabotaż. Poziomy z otwartym zakończeniem zapewniają wysoką regrywalność.

Warhammer: End Times

Kooperacyjna gra akcji, choć możemy zagrać samemu, osadzona w uniwersum Warhammer Fantasy. Gracze wcielają się w jednego z pięciu bohaterów, walcząc z hordami Skavenów w trybie współpracy dla czterech osób. Rozgrywka przypomina styl znany z Left 4 Dead, oferując intensywne starcia i różnorodne klasy postaci.

