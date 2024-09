Największe gry, czyli TOP 10 tytułów z otwartym światem. Które cyfrowe uniwersa pozwolą nam na bezkresne zwiedzanie? Sprawdźmy to!

Cyfrowe światy potrafią przybierać wręcz zatrważające rozmiary. O ile lokacje wielkości sporych miast są już dość powszechne, tak niektóre gry mogą pochwalić się nawet i całymi wszechświatami. Dzisiaj przyjrzymy się tym absolutnie największym z największych. Co ciekawe, niektórych z nich nigdy nie zwiedzicie w całości!

Zainteresowani? W takim razie spakujcie plecak, pamiętajcie o każdym ważnym przedmiocie ekwipunku i wyruszmy na szalenie ciekawą wyprawę po niezwykle pasjonujących uniwersach. Niektóre z nich będą pokazem bujnej wyobraźni twórców, inne zaś ugoszczą tych na tyle ciekawych, aby spojrzeć w górę i marzyć. Zaczynajmy!

Największe gry

10. Fuel

Wiecie w jakich rankingach można niemal zawsze spotkać grę Fuel? W tych traktujących o największych światach w grach wideo, bo obszar z tego tytułu jest gigantyczny. Ta gra wyścigowa osadzona w post-apokaliptycznych klimatach była może i dobra, ale w żadnym wypadku nie zachwycała na tyle, na ile robią to klasyki z tego gatunku. Po prawdzie, to ten gigantyczny świat otwarty do naszej eksploracji był jedynym czynnikiem wywołującym efekt wow. No i faktycznie, 14 400 km2 to ogromny obszar, który stanowi wyzwanie nawet dla posiadaczy szybkiego i wytrzymałego wozu.

9. The Lord of the Rings Online

Pierwsza tak rozbudowana gra w uniwersum Władcy Pierścieni w rzeczy samej odnosiła się do ogromu uniwersum wykreowanego przez Tolkiena. Świat w Lord of the Rings Online zajmuje aż 77 699 km2 i jest to miejsce, gdzie fani sagi mogą naprawdę przeżyć wspaniałe przygody w swoim ukochanym klimacie. Choć gra ma już swoje lata, to nadal przyciąga rzesze graczy, oraz regularnie gości starych wyjadaczy. Jak sami widzicie, kilometry nie kłamią – jest tu sporo do odkrycia.