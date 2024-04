TOP 10 gier z dinozaurami. W tych tytułach poczujecie klimat Parku Jurajskiego

Nie wiem jak Wy, ale patrzę na zapowiedzi The Lost Wild i Jurassic Park: Survival z wywieszonym jęzorem. Może jest jeszcze szansa na to, że moda na dinozaury powróci i zmiecie pod dywan eksploatowane do granic możliwości zombie. Kto wie… Tymczasem fani prehistorycznych światów mają do wyboru inne sposoby na to, by kultywować swoje hobby w grach. Walka na śmierć i życie, fabularne dreszczowce, biznes budowany na plecach zauropodów lub teropodów – co tylko chcecie. Najlepsze propozycje znajdziecie poniżej, w TOP 10 gier z dinozaurami.

Spis treści:

TOP 10 gry z dinozaurami – najlepsze na PC i konsole

1. Ark Survival: Evolved

Na początek propozycja dla specjalistów od gier MMO. Ark Survival: Evolved hołduje zasadzie symulacyjnego trybu gry, a to oznacza dużą swobodę w kontekście przetrwania, co w tym przypadku stanowi rdzeń zabawy. Otóż mamy starać się utrzymać przy życiu jak najdłużej, bacząc na niebezpieczeństwa ze strony dinozaurów jak i innych graczy. Jak przystało na grę sieciową, dużą rolę odgrywa zbieranie surowców, rozwijanie własnego schronienia i polowanie na przerośnięte gady. Ciekawym pomysłem, który wpływa na system eksploracji świata i walki jest możliwość dosiadania dinozaurów – choć jest to umiejętność nabywana wraz z punktami doświadczenia.

2. LEGO Jurassic World

Przeważająca część tytułów z listy TOP 10 gry z dinozaurami nie jest przeznaczona dla młodych graczy. Widok zjadanych ludzi lub brutalna walka o życie z automatu ograniczają uniwersalność gier, a przez to trudniej twórcom dotrzeć do wszystkich. Na szczęście mamy Lego Jurassic World, który usuwa rzeczy “problematyczne” i zostawia esencję przygody z prehistorią na wierzchu. Jest to format humorystyczny i kolorowy, ale zarazem wciągający, bowiem odwołuje się do licencji filmowej i wydarzeń znanych z dzieł Stevena Spielberga i nowszej odsłony.

3. Dino Crisis 2

Wielu z graczy utożsamia Capcom wyłącznie z serią Resident Evil. Nie powinniśmy jednak zapominać o ich równie udanej marce jaką niegdyś było Dino Crisis. Wspominam o niej w czasie przeszłym, gdyż nie jest dostępna na współczesną generację konsol i w dystrybucji PC. A jest to duża strata dla osób miłujących gatunek survival-horror i dinozaury, To właśnie dwunożne i czteronożne bestie są tu wrogiem nr jeden, czyhającym na nasze życie. Rozgrywkę przygotowano z pomocą wzoru z RE, niejako odzwierciadla niemal wszystkie stare pomysły z pierwszych odsłon Resident Evil – statyczna kamera, zarzadzanie ekwipunkiem, klimat zaszczucia są identyczne. Różnica polega na tym, że miejsce zombie przejmują prehistoryczne bestie.

4. Peter Jackson’s King Kong

W tytule dużo miejsca zajmuje King Kong, ale w tle jest od groma dinozaurów. Filmowe dzieło Petera Jacksona to epicka podróż na Wyspę Czaszek, gdzie pogoń za nieznanym światem szybko zamienia się w walkę o przetrwanie. W podobnym tonie marka została przełożona na realia gry, choć tutaj historię poznajemy z dwóch perspektyw o różnym stylu rozgrywki. W butach Jacka Driscolla robimy użytek z broni palnej i miotanej, mając przed celownikiem raptory, tyranozaury, pterodaktyle i inne prehistoryczne paskudztwa. Natomiast jako King Kong robimy rozróbę przy pomocy rąk i nóg. Warto odnotować, że to jedna z najlepszych gier na podstawie filmowych licencji.

5. Jurassic World Evolution 2

Jeśli chcielibyście zobaczyć jakby to było założyć własny park z dinozaurami, to raczej nic lepszego nie znajdziecie od Jurassic World Evolution 2. Naszym głównym celem w strategii ekonomicznej jest postawienie podstawowej infrastruktury parku (wybiegi dla stworów, punkty usług) i zarządzanie podopiecznymi z uwzględnieniem ich potrzeb i stopnia zagrożenia. Wszystko sprowadza się do zapewniania odwiedzającym należytych atrakcji, by utrzymać wysoką rentowność naszego biznesu.

6. Second Extinction

Od kiedy dinozaury stały się popularne w wirtualnych światach, szukano dla nich różnych ról. Miały najsampierw straszyć, wywoływać niepokój. W Second Extinction potraktowano je z myślą o przedstawieniu nowego rodzaju przeciwnika o szerokim pasku życia. Ten model wrogów idealnie sprawdził się w rozgrywce kooperacyjnej – dinozaury były odskocznią dla powielanego schematu zombie. Ich rozmiary pozwoliły zwiększyć skalę starć i wprowadzić do walki odrobinę nieprzewidywalności, która wynikała z szybkości przemieszczania i siły rażenia ataku. Nie znajdziemy tu zbyt wiele fabuły, ale zastrzyk adrenaliny jest cały czas pod ręką.

7. Jurassic Park: The Game

Na pewno mieliście już styczność z grami od studia Telltale. Specjalizują się w przygodówkach narracyjnych, nacechowanych moralnymi wyborami i kształtowaniem opowieści poprzez czyny gracza. Szczególnie ważne w ich portfolio są gry na podstawie licencji – Gra o tron, The Walking Dead, The Expanse są bodajże ich flagowymi produkcjami. Niektórzy z Was mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że w przeszłości mieli też styczność z Parkiem Jurajskim. Przygotowali epizodyczną przygodówkę, której akcja rozgrywa się tuż po finale pierwszej części filmu i dotyczy losów weterynarza i jego córki. Gra rozwija kilka wątków z oryginału, ale fabuła schodzi tu na dalszy plan z powodu skupienia uwagi na widowiskowych scenach, gdzie liczy się szybkość klikania i zmysł obserwacji.

8. Turok Remastered

Mówi się, że klasyczne gry z lat 90. umierają wolniej od nowszych hitów. Czy tak faktycznie jest? Biorąc za przykład Turoka można stwierdzić, że jest w tym trochę prawdy. Zwyczajnie nie robi się zbyt wielu gier z gatunku boomer shooterów, które stawiają na prostotę, rozwałkę i dynamiczne tempo. Jako strzelanka do dziś broni się dzięki klimatowi i nieśmiertelnej stylizacji na retro. Co prawda wersja zremasterowana nie udoskonala grafiki, niemniej aktywuje nostalgię, która przypomina o starej generacji gier zaklętej w pikselach.

9. Dinosaur Fossil Hunter

Każda jedna pozycja z TOP 10 gry z dinozaurami omijała szerokim łukiem rzeczywistość, aby zwiększyć ilość emocji. Jednak możemy też od innej strony zbliżyć się do stworów, przyjąć ich wyginięcie jako pretekst do archeologicznej wędrówki z dinozaurami. Dinosaur Fossil Hunter powstał po to, aby wyruszyć śladem T-rexa i innych drapieżników czy roślinożernych kolosów, mając w ręku łopatę i zestaw do odkrywania kości. Mamy tu aspekt edukacyjny (zdobywamy informacje o dinozaurach) i jednocześnie rozrywkowy, gdyż wykonujemy wszystkie prace związane z prowadzeniem wykopalisk i kompletowaniem skamieniałości.

10. The Isle

Prawdopodobnie przerobiliśmy już wszystkie możliwe opcje doświadczania przygody z dinozaurami, oprócz jednej – bezpośredniego wcielenia się w ulubiony gatunek bestii. To akurat oferuje The Isle, sandbox symulujący rozwój prehistorycznych gadów w ich naturalnym środowisku. Możemy tu zasmakować uroków życia ogromnego drapieżnika lub roślinożercy, które wiążą się z walką o przetrwanie, ze znalezieniem swojego miejsca w łańcuchu pokarmowym. W grze musimy zadbać o pożywienie i wodę, bowiem te czynniki są niezbędne, aby nasz dinozaur mógł prawidłowo rosnąć aż do swoich maksymalnych rozmiarów. Dodam tylko, że realizację tego celu będą nam utrudniać inni gracze oraz AI.