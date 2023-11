TOP 10 gier 2023. Co w tym roku było najlepsze na PC i konsolach?

Już za kilka dni poznamy zwycięzców The Game Award 2023, czyli najlepsze gry mijającego roku. Jednak rozdane nagrody będą mniej istotne od osobistego spojrzenia na premiery z niedawnej przeszłości. Każdy z nas ma jakichś faworytów, tytuły, które będziemy mile wspominać i do nich wracać z uwagi na przepiękną grafikę, wartką akcję, porywającą fabułę bądź ciekawe pomysły w rozgrywce. Dlatego zamiast czekać na wyniki TGA, już teraz stwórzcie – tak jak ja – własne TOP 10 gier 2023. Ale nie chowajcie swoich przemyśleń do szuflady, tylko porównajcie z moją listą i dajcie znać w komentarzach, czy mamy podobny gust.

TOP 10 najlepszych gier 2023 – gry na PC i konsole

10. Dead Space Remak

To chyba źle, że listę najlepszych gier zaczynam od odświeżonego horroru z 2008 roku. A jednak Dead Space jak najbardziej zasługuje na wyróżnienie, bo Motive Studio przygotowało perfekcyjny remake. Na nowym silniku graficznym, w otoczeniu podrasowanych dźwięków gra ma jeszcze więcej klimatu niż oryginał. Dzięki audio-wizualnym zmianom spacer wzdłuż statku Ishimura jest ponownie przepięknym i zarazem przerażającym doświadczeniem. Po za tym twórcy rozbudowali scenariusz o dodatkowe historie postaci i questy poboczne, więc lepszej wersji nie mogliśmy sobie wymarzyć.

9. Resident Evil 4 Remake

Capcom zrobił straszną krzywdę polskim graczom i nawet nie przeprosili za brak polskiej wersji językowej w Resident Evil 4 Remake. Nie zmienia to jednak odbioru gry, według niektórych najlepszej odsłony serii, która w nowej formie przebija wszystkie poprzednie przygody Leona, Chrisa i pozostałych bohaterów. Niby mamy do czynienia z tą samą hiszpańską wsią i lustrzanymi odbiciami wydarzeń skupionymi na uratowaniu córki prezydenta USA (Ashley), ale w porównaniu do pierwowzoru odrestaurowana „czwóreczka” usuwa i naprawia wiele rzeczy w rozgrywce. Wystarczy powiedzieć, że zniknęły sceny QTE, zarządzanie ekwipunkiem jest przyjemniejsze, nóż ma funkcje parowania, a Ashley ma usprawnione AI.

8. Marvel’s Spider-Man 2

Będę z Wami zupełnie szczery – Marvel’s Spider-Man 2 trochę mnie rozczarował. Chciałem czegoś nowego, a dostałem tylko bardziej napakowaną atrakcjami kontynuację. Aczkolwiek jedna rzecz sprawiła, że nie byłem wstanie skreślić z listy Człowieka-Pająka. Tak bardzo, jak spodobało mi się bujanie na pajęczynie między wieżowcami w pierwszej części, tak i tym razem czułem rozkosz. To nie jest najlepszy akcyjniak w jaki grałem, fabuła i misje też nie są pierwszych lotów. Wady te jednak rekompensuje śmiganie na pajęczynie i system walki, który jest całkiem różny dla Petera i Milesa.

7. Star Wars: Survivor

Moja wielka miłość do Gwiezdnych Wojen kończy się na Zemście Sithów. Wszystko, co wyszło później, nie miało tej magii, brnęło w epickie walki i moralność postaci, zamiast postawić na przygodę w kosmosie. Jedi Fallen Order nieco przywrócił wiarę w uniwersum, a Survivor udowodnił, że twórcy gier rozwijają pomysły na rozrywkę szybciej od filmowców. Tutaj wszystkiego jest więcej, począwszy od systemu eksploracji (większe światy i jazda wierzchowcem), systemu walki (wybieralne style/pozy ataków), a skończywszy na przedstawieniu prawdziwej mocy, jaka drzemie w Calu Kestisie. To „Dark Souls” kosmicznej generacji i chyba najlepsza gra na licencji Star Wars od czasu KOTOR-a.

6. Atomic Heart

Jako fan serii Bioshock nie mogłem pominąć Atomic Heart, bo też nadają na podobnych falach – szczególnie, gdyby za medianę obrać styl retro. Fabularnie to półka niżej od opowieści nt. antyutopii, bo jednak historia strzelanki z 2023 tyczy się wyświechtanej idei buntu maszyn. Natomiast alternatywna wizja świata i obraz ZSRR zapada w pamięć. Najważniejszą zaletą gry jest strzelanie, feeling broni, walka z różnorodnymi przeciwnikami o metalicznej strukturze, a to bodajże decyduje w FPS-ach o tym, czy zabawa jest przednia lub nużąca. W tym przypadku, nawet po kilkunastu godzinach, nie zauważymy u siebie objawów zobojętnienia, w czym pomaga spora dawka słowiańskiego humoru.

5. Aliens: Dark Descent

Jak dla mnie Aliens: Dark Descent to zaskoczenie nr 1 w 2023. Po obejrzeniu kilku trailerów nie wróżyłem jej kariery na PC i konsolach. Na początku nie dostrzegałem w niej atmosfery zaszczucia, jawiła mi się jako kolejna schematyczna gra akcji na poziomie Aliens: Fireteam Elite – a przecież mówimy o uniwersum strasznym, gdzie ciarki winny wędrować wzdłuż kręgosłupa. Zdanie swoje zmieniłem tuż po premierze, bowiem w praktyce taktyczny styl walki okazuje się czynnikiem warunkującym nasze przetrwanie. To niejako survival w świecie opanowanym przez Obcych, gdzie każdy magazynek do karabinu bądź granat ma znaczenie. I nasze złe decyzje szybko odbijają się na liczebności drużyny, więc widok szarżujących potworów w ciemności od razu uruchamia adrenalinę.

4. Dead Island 2

Miliony przesunięć premiery, kilka zmian koncepcji i studiów tworzących na przestrzeni 9 lat Dead Island 2… Całkiem sporo kłód było podrzucane pod nogi jednej marki, ale o dziwo towar dojechał do graczy w stanie wysokiej używalności. Nie było wcześniej gry, która sprawiałaby tak dużą frajdę z zabijania zombiaków – to zasługa m.in. zaawansowanego systemu FLESH. Mamy ogromną swobodę w rozczłonkowywaniu przeciwników, oddzielania mięsa od ciała, toteż repertuar gore jest bardzo realistyczny i naznaczony dużą ilością krwi. Fabuła o zombie-apokalipsie jakaś jest, ale to zaledwie pretekst do najpiękniejszej rzezi w 2023.

3. Cyberpunk 2077: Widmo Wolności

Tuż po premierze Cyberpunk 2077 chyba nie tylko ja wieszałem psy na CD Projekt Red – to była gra pozorów a nie next-gen. Koniec końców, po wielu aktualizacjach na PS5, XSX i PC, dowieźli produkt wyjątkowy. Acz historia lubi się powtarzać – podobnie jak w przypadku Wiedźmina 3, dodatek przewyższył podstawkę. Widmo Wolności wprowadziło bardziej mroczną opowieść, ukierunkowaną na szpiegostwo i polityczne intrygi. Charyzmatyczny Idris Elba na pokładzie, nowa lokacja Dogtown zachwycająca swoim brudem, klimatem anarchii, i finał, który wprost pyta nas, jakim typem człowieka jesteśmy. To pozycja obowiązkowa na 2023 i 2024!

2. Baldur’s Gate 3

Niegrzeczne zabawy z niedźwiedziem… Są. Tysiące wariantów zakończeń w fabule na niemalże 100 godzin… Na miejscu. Ogromny świat wypełniony NPC-ami i misjami… Wszystko zwarte i gotowe. Krótko mówiąc, w Baldur’s Gate III mamy full wypas w kontekście gatunku RPG. Każdy, kto ceni sobie rozbudowane erpegi, swobodny rozwój postaci i lubi podążać własną drogą, ten koniecznie musi w to zagrać. Póki co gra dostępna jest tylko na PC i PS5. Wszak już w grudniu również właściciele Xbox Series będą mieli sposobność do sprawdzenia najambitniejszego projektu studia Larian – zgaduję, że zgarną główną nagrodę podczas The Game Award 2023.

1. Alan Wake 2

Kolega po fachu, przy okazji recenzji, użył stwierdzenia, iż Alan Wake II to nie jest gra, a dzieło sztuki. Jego rekomendacja brzmi na tyle zachęcająco, by przekonać się na własnej skórze. Co jest świadectwem jej wielkości i niesamowitego potencjału? Remedy zebrało z podłogi wszystkie swoje zabawki, pomysły na kontynuację przygody pisarza i w efekcie czego powstał produkt najwyższej klasy. Sprawdza się jako gra detektywistyczna, survival-horror, psychologiczna przygodówka, thriller. W gruncie rzeczy to gatunkowy miks, który wciąga fabułą jak porządny film, a rozgrywką jak sterydy do treningu – zaledwie po jednej dawce chce się koksić aż do utraty sił w palcach.