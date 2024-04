TOP 10 gier podobnych do Resident Evil

Dzisiaj nie wyobrażamy sobie gatunku survival horror bez serii Resident Evil. Capcom zaraził nas pociągiem do strachu, ciarek i gęstego klimatu. Widok głodnych zombie stał się dla nas uzależniający do tego stopnia, że z trudem odnajdujemy przyjemność w tytułach, w których brakuje umarlaków. Dlatego też lubimy wracać do przygody Leona, Claire, Jill, gdzie zombie zawsze witają nas z otwartymi ramionami. Problem polega jednak na tym, że wszystko co dobre szybko się kończy i po wymaksowaniu wszystkich części RE trzeba poszukać czegoś nowego, co oferuje zbliżone emocje i rozgrywkę. Skoro tu trafiliście, to chyba po to, by poznać najlepsze gry podobne do Resident Evil, prawda? Jeśli tak, to mam kilka świetnych propozycji.

Spis treści:

Gry podobne do Resident Evil – TOP 10 tytułów na PC i konsole

1. Tormented Souls

Na początek coś z kategorii staroszkolnych przygód. Tormented Souls było próbą uwspółcześnienia rozwiązań utrwalonych w pierwszych częściach Resident Evil i Silent Hill. Z obu tych serii zapożycza niektóre pomysły, aby przypodobać się fanom klasyki gatunku. Rzuca się w oczy dynamiczne ujęcie kamery, specyficzna lokacja i styl zagadek rodem z RE. Z kolei system przemieszczania się pomiędzy dwiema rzeczywistościami to oczko puszczane w kierunku sympatyków Jamesa Sunderlanda. I jak przystało na survival horror, na naszej drodze staną zastępy zombie i innych szkaradztw, których pozbędziemy się z pomocą broni palnej i ręcznej.

2. The Evil Within 2

The Evil Within 2 bada trochę inny obszar horroru, jednym okiem spogląda na surrealizm, a drugim na psychologię postaci. Nie ucieka jednak od reguł survival horroru wypracowanych przez gry podobne do Resident Evil i Capcom. Co nie powinno nikogo dziwić, bowiem u sterów gry był Shinji Mikami, a więc ten sam człowiek, który zapoczątkował serię RE w 1996 roku. Mimo różnic w settingu uniwersum, odnajdziemy tu wiele podobieństw na tle rozgrywki – krwawe konfrontacje z monstrami, crafting, podział lokacji na ciasne i o otwartej strukturze, wyraziści bohaterowie i przeciwnicy. Dla lepszego zrozumienia wydarzeń można zacząć granie od pierwszego The Evil Within, ale z powodu przepaści graficznej i różnic w rozgrywce od razu zabrałbym się za kontynuację.

3. Dead Space Remake

Statek kosmiczny Ishimura chyba już na stałe wpisał się na listę miejsc, które warto odwiedzić – o ile uwielbiacie ciarki, dreszcze i jumpscare’y. Nie wiem, czy są jeszcze osoby niezaznajomione z historią Isaaca Clarka, ale może ktoś się jeszcze ostał wśród graczy. Wobec tego mam ogłoszenie dla tej grupy osób: zapomnijcie o wersji z 2007 roku, bo remake zostawią ją daleko w tyle. W odświeżonej grafice gra jest bardziej realistyczna, a przez to mocniej akcentuje grozę i odczuwanie klaustrofobii. W takim wydaniu nekromorfy zjadają na śniadanie wszelkie zombie.

4. The Last of Us

Gry podobne do Resident Evil muszą mieć przeciwników na wzór zombie? The Last of Us proponuje inną odmianę mięsożerców w postaci klikaczy o rozwiniętym narządzie słuchu. Walka o przetrwanie wydaje się tu nieco trudniejsza, gdyż zasobów do zebrania jest znacznie mniej. W związku z tym trzeba podejmować trudne decyzje w ramach eliminacji wrogów i wykorzystywać umiejętność skradania się. Abstrahując od rozgrywki, The Last of Us słynie z genialnej fabuły w postapokaliptycznym klimacie i choćby z tego powodu każdy powinien choć raz w życiu wcielić się w Joela i Ellie.

5. The Callisto Protocol

Miał być hit AAAA, a wyszedł kit? Nie popadajmy w skrajności, bo w przypadku The Callisto Protocol twórcy odwalili kawał porządnej roboty. Mamy tu oprawę graficzną naprawdę wysokich lotów, dobrze poprowadzoną fabułę, która nie zahacza o kicz, a też wielką zaletą jest filmowe zacięcie gry. W przeciwieństwie do wielu tytułów survival horror w TCP udało się wywarzyć nastrój zaszczucia z chłonięciem otoczenia i nie czuć w trakcie rozgrywki monotonii, bo oferuje etapy walki bezpośredniej i skradankowe. Dodam od siebie, że świetnie dobrano aktorów do głównych postaci, którym łatwo kibicować.

6. Alone in the Dark Remake

To prawda, remaki opanowały PC i konsole, ale wyróżniony tu Alone in the Dark jak najbardziej zasługiwał na odświeżenie. W pewnym sensie historia zatoczyła koło – najpierw była wzorem dla pierwszego Resident Evil, a teraz skorzystała z pomysłów Capcomu. Zmiana kamery na TPP, nacisk na walkę i strzelanie do potworów, implementacja zagadek zostały wyssane od konkurencji. Co nie znaczy, że nie ma własnego charakteru. Pojawia się aspekt psychologiczny, który wpływa na kondycję postaci (może popaść w obłęd). A też warto zaznaczyć, że dużą rolę podczas zabawy odgrywa eksploracja i prowadzenie dialogów. Niezdecydowanych odsyłam do naszej recenzji.

7. Daymare: 1994 Sandcastle

W internetowych kuluarach możecie przeczytać, że Daymare: 1994 Sandcastle jest jakby kuzynem Resident Evil, tylko jego pochodzenie wskazywałoby na koligacje z naprawdę dalekiej i uboższej rodziny. Widać ograniczenia w budżecie gołym okiem, na szczęście twórcy gry wykazali się dobrym wyczuciem estetyki i z szacunkiem “skopiowali” materiał źródłowy. Podobieństw jest sporo względem rozgrywki i fabuły – udajemy się do ośrodka badawczego, gdzie tajemnicza katastrofa doprowadziła do zerwania łączności z naukowcami. I tak jak w RE, zostaje wysłany oddział specjalny, aby zbadać sprawę. Na miejscu rzecz jasną są umarlaki, zagadki i zwiedzanie ciemnych pomieszczeń.

8. Alan Wake 2

Nikt nie wpadł jeszcze na pomysł, by poszerzyć kategorię nagród The Game Awards o tytuł najlepszego survival horroru. Możecie być jednak pewni, że Alan Wake 2 zgarnąłby taką statuetkę w 2023 roku. Remedy przywróciło do życia markę, pierwotnie nie będącą typowym straszakiem. Opowieść o przeklętym pisarzu przeszła ogromną metamorfozę, za sprawą której mamy więcej gier podobnych do Resident Evil. W tym przypadku dodano kilka rozwiązań z dzieł Capcomu (ustawienie kamery, zarządzanie ekwipunkiem, wolniejsze tempo poruszania, uniki) i jednocześnie ograniczono akcję na rzecz wzmocnienia mrocznego klimatu. Jeśli macie wykupiony abonament PS Plus Premium, to przypomnę, że w abonamencie dostępna jest wersja trial.

9. Obcy: Izolacja

O wiele silniejszym uczuciem darzycie Resident Evil 7 i Village? Nie dziwię się, też preferuję kamerę FPP, bo pozwala lepiej wczuć się w wydarzenia, jakby granica między ekranem a historią była mniejsza. Ten styl idealnie podkreślił najlepszą odsłonę Obcego – to horror skrojony pod nocne sesje, nie tylko dla fanów uniwersum stworzonego przez Ridley’a Scotta. Tutaj ciarki są jak na dłoni, a stylizacja retro sci-fi palce lizać. Tylko jedna uwaga, z tym ksenomorfem bawimy się w kotka i myszkę, więc rozgrywka skupia się przede wszystkim na skradaniu. Dlatego w poszukiwaniu klasycznej akcji trzeba udać się pod inny adres.

10. Silent Hill 2

Ostatnią pozycję w rankingu TOP 10 można rozpatrywać bardziej swobodnie, ponieważ do wyboru mamy Silent Hill 2 w wersji z 2001 roku i niebawem odświeżenie na PS5 i PC. Nie muszę chyba Wam mówić, że nowsza wersja będzie lepszą opcją do grania – zastosowanie silnika graficznego Unreal Engine 5 zapowiada wielkie zmiany w oprawie i tym samym można spodziewać się, że poziom strachu wyraźnie wzrośnie. Oby tylko polskie studio Bloober Team poradziło sobie z pozostałymi elementami. Ale nikt nie karze Wam czekać, w każdej chwili można wrócić do zamglonego miasteczka z pomocą oryginału, który mimo upływu lat zachował upiorny klimat.