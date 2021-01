The Last of Us Part 2 a patch na PS5. Co z next-genową łatką?

Insider zdradził, że patch na PS5 dla The Last of Us Part 2 powstaje i możemy być tego pewni. Póki co Sony ma trzymać go w tajemnicy.

Nowa generacja konsol zapewniła nam już kilka solidnych aktualizacji dla wielkich hitów. Gry wzbogaciły się o obsługę wyższej rozdzielczości i odblokowanie licznika klatek, a niektóre z nich nawet nieco wypiękniały.

Istnieje jednak kilka tytułów, które wciąż nie zostały zaktualizowane na PlayStation 5. Jest wśród nich chociażby Death Stranding i sequel The Last of Us. O ile ten pierwszy tytuł według plotek ma otrzymać ulepszoną edycję z rozszerzoną zawartością, tak o grze Naughty Dog póki co jest dość cicho.

Podobnie jak w przypadku Death Stranding, tak i o łatce do The Last of Us Part 2 wypowiedział się znany insider Navtra. Twierdzi on, że aktualizacja powstawała lub nadal powstaje, jednak w pewnym momencie informacje o niej z jego źródeł nieco ucichły. Nie wiadomo czy i kiedy się pojawi, ale Navtra twierdzi, że jest to właściwie pewne.

Rzeczony insider ma na swoim koncie chociażby przewidzenie ujawnienia Final Fantasy XVI i cieszy się dobrą opinią na forum ResetEra, na którym pojawił się wątek aktualizacji Death Stranding i TLoU2.

Chyba wszyscy możemy być zgodni, że pozostawienie największego hitu Naughty Dog bez dodatkowego wsparcia na PS5 byłoby nierozsądne, wręcz dziwne. Łatka z całą pewnością się pojawi, jednak ciężko przewidzieć kiedy mogłoby się to stać.

Istnieje cień szansy na to, że ND zaoferują ją w formie płatnego „remastera” z paroma nowościami, jednak szczerze w to wątpię. Nieco bardziej prawdopodobne byłoby zaczekanie do premiery modułu sieciowego do gry, który nadal nie został zaprezentowany w pełnej krasie. Póki co musimy czekać na więcej informacji od Naughty Dog lub Sony.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.