The Last of Us Part 2 zdobyło najwięcej nagród za grę roku w historii. Dzieło Naughty Dog przebiło tym samym naszego rodzimego Wiedźmina 3.

O drugiej odsłonie The Last of Us można pisać godzinami. To gra bez wątpienia bardzo kontrowersyjna, niejednowymiarowa i – choć nie każdy się tutaj zgodzi – bardzo dobra. Krytycy byli jednak zgodni i docenili starania Naughty Dog licznymi nagrodami za grę roku. Zdobyła ona również serca naszych redaktorów, choć każdy z nas docenił ją ze względu na nieco inne elementy.

Teraz Naughty Dog może oficjalnie uznać TLoU2 za ponadczasowy sukces. Jak podaje portal GameAwards, The Last of Us Part 2 zdobyło najwięcej nagród za grę roku w historii. W momencie pisania tego artykułu jest to 261 nagród. Przygoda Ellie pokonała tym samym dotychczasowego rekordzistę, czyli Wiedźmina 3, który zdobył 260 podobnych tytułów.

Oczywiście należy brać pod uwagę fakt, że w 2015 roku istniało mniej gali nagród i serwisów branżowych, których głosy byłyby wliczane do statystyki. Niemniej zespołowi Naughty Dog zdecydowanie należą się ogromne gratulacje, bo choć opinie na temat TLoU2 bywają bardzo rozbieżne, tak bez wątpienia jest to bardzo solidna produkcja.

Póki co pozostaje nam tylko czekać na kolejny twór sztandarowego studia Sony. Naughty Dog trzyma swój świeży projekt pod kluczem i konkretne informacje zapewne nie ujrzą światła dziennego zbyt szybko.

