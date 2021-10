Fan The Last of Us sfotografował plan serialu

Sympatycy The Last of Us z wytęsknieniem wyczekują kolejnych materiałów na temat produkcji HBO. Niektórzy jednak nie są zanadto cierpliwi i biorą sprawy w swoje ręce.

Jeśli ktoś jest fanem serii od Naughty Dog i mieszka niedaleko Edmonton, to grzechem jest nie wpaść na plan serialu. Na Reddicie jak grzyby po deszczu wyrastają od niedawna coraz to nowe posty, w których gracze prezentują zdjęcia ze swoich wycieczek do stolicy Alberty. Autorem ciekawszych fotografii jest Sith_Reaper28.

„Łupem” obiektywu gracza padły przede wszystkim pokryte bluszczem pojazdy. Użytkownik Reddita napisał, że wizyta na miejscu dostarczyła mu surrealistycznych wrażeń. Zajęło mu trochę czasu, zanim zaczął odkrywać na miejscu pewne szczegóły. Okazało się na przykład, że ekipa zmieniła tablice rejestracyjne pojazdów na te „growe”. Niby detal, a bardzo cieszy.

Dobrze, że w internecie krążą takie materiały, bo tych, które pokazują twórcy, jest wciąż niewiele. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze oficjalne zdjęcie z produkcji. Warto wspomnieć, że nasz redaktor postanowił sprawdzić, jak wyglądałoby to ujęcie, gdyby serial kręcono w Polsce. W ten sposób powstało kilka zabawnych memów, które możecie zobaczyć pod tym adresem.