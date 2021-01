The Last of Us Part 2 może poszczycić się ogromnym osiągnięciem. Gra zbliża się do wyniku pierwszej odsłony serii pod kątem nagród.

Druga część The Last of Us zdobyła serca większości krytyków i sporej części graczy. Gra sprzedała się również doskonale i Naughty Dog powoli rozwija moduł wieloosobowy, który powinien doczekać się niedługo większej zapowiedzi.

Nowa produkcja Naughty Dog zdobyła całą masę nagród i została doceniona przez wiele portali i niezależnych przedstawicieli branży. Również nasza redakcja wyróżniła TLoU 2 i połowa członków naszej załogi wybrała ten tytuł jako swoje GOTY.

Według portalu GameAwards, The Last of Us Part 2 zdobyło już ponad 200 nagród za grę roku. Dla porównania, druga najczęściej nagradzana produkcja tego roku – Hades – może pochwalić się 47 nagrodami. Co ciekawe, pierwsze The Last of Us zgarnęło aż 249 nagród za grę roku, co jest naprawdę fenomenalnym wynikiem i jednocześnie jednym z najwyższych w historii branży.

Jak widać Naughty Dog nie zwalnia tempa i zamierza dalej dostarczać jedne z najlepszych gier, jakie widziała dana generacja. O ile nie doczekamy się nowego The Last of Us zbyt szybko, to krążą plotki, że studio pracuje nad zupełnie nową marką. Ciekawe, czy uda się powtórzyć sukces przygód Joela i Ellie.

