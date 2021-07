Oto detale z The Last of Us, które mogliście przeoczyć podczas gry

Na kanale Speclizer na YouTube pojawiło się wideo, które powinien obejrzeć każdy fan TLoU, by uzupełnić swoją wiedzę na temat gry.

Produkcja od Naughty Dog zadebiutowała w 2013. I choć niektórzy przeszli tytuł wszerz i wzdłuż, to wciąż skrywa on wiele niewyjawionych tajemnic i smaczków. Youtuber Speclizer podzielił się z internetem nagraniem, w którym zwraca uwagę na kilka szczegółów dotyczących TLoU. Na pewno przynajmniej niektóre detale tu wyróżnione przeoczyliście podczas gry.

Z filmiku dowiadujemy się między innymi, że córka Joela Sarah chodzi szybciej, gdy jest przestraszona. Speclizer porównał chód dziewczynki w obu sytuacjach. Oprócz tego bystre oko youtubera zauważyło, że w gazecie pojawia się wzmianka na temat Justina Biebera, a wokół latarni w grze latają ćmy. To niby mało znaczące szczegóły, ale jednak cieszą, bo świadczą o perfekcyjnym dopracowaniu tytułu.

Przy okazji warto wspomnieć, że HBO produkuje serial na podstawie TLoU. Prace na planie niedawno ruszyły, a my dowiadujemy się coraz to nowych faktów na temat produkcji. Mówi się między innymi, iż jest to największy kanadyjski projekt filmowy – cykl kosztuje twórców setki milionów dolarów. Oprócz tego niedawno pokazywaliśmy fanowskie plakaty z serialu.