Timeless Travel to nowa gra Naughty Dog? Powraca gwiazda The Last of Us

Obietnice, obietnice, obietnice. Cały czas wyczekujemy na kolejne ogłoszenia związane z nową grą Naughty Dog, która powstaje już od kilku dobrych lat. Szczegółów nie znamy, a do tego przestrzegam, że to w większości plotki, więc nie należy brać ich za pewnik.

Timeless Travel od Naughty Dog z Troyem Bakerem na pokładzie

Neil Druckmann od dawna mówi, że Naughty Dog nie będzie już “studiem od The Last of Us”, bo zamierzają tworzyć również nowe, autorskie marki. Takim projektem może okazać się Timeless Travel (wcześniej rzekomo znane pod nazwą kodową Jordan). Niegdyś sporo mówiono, że ND chce wejść w uniwersum fantasy, ale ostatnie plotki sugerowały raczej setting science-fiction. “Timeless Travel” całkiem nieźle oddaje koncepcję sci-fi z potencjalną manipulacją czasem w roli głównej.

Taki tytuł pojawił się w CV jednego z deweloperów ze studia. Artysta środowiskowy na swoim profilu w LinkedIn zaznaczył, że obecnie pracuje nad taką właśnie grą, będącą zupełnie nową marką. Nadal to jednak poszlaki i spekulacje. Wszak wcześniej mówiono, iż będzie to tytuł skierowany do dorosłych odbiorców, z możliwie największą do tej pory otwartością rozgrywki.

Uh…is this the title of Naughty Dog's new game? 😯Timeless Travel. Sci-Fi then? 🤔 @Jorraptor maybe something to add to the next Sunday vid. Don't want to share the profile link in case they take it down too quick, but DM me and I can share it. pic.twitter.com/5t2jYM0FzD — Arktix (@ArktixOfficial) November 25, 2024

Co ciekawe, jeden z najpopularniejszych głosowych aktorów w historii gamingu Try Baker powraca do Naughty Dog, jak twierdzi CQ. Wcześniej wcielał się m.in. w Joela z The Last of Us, za co pokochały go miliony graczy. Teraz ma wystąpić w nowej grze studia. “Bez mrugnięcia okiem będę znów współpracował z Troyem” – mówił wcześniej Neil Druckmann. Nie wiemy niestety, czy znów chodzi o główną rolę, czy może o coś drugorzędnego.

Na potwierdzenie tych plotek musimy niestety zaczekać do oficjalnej prezentacji. Od momentu skasowania multiplayerowego The Last of Us, nie wiemy, nad czym tak naprawdę pracuje Naughty Dog.

