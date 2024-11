Genialne polskie RPG do sprawdzenia za darmo na PS5 i Xbox Series

The Thaumaturge to świetna polska przygoda od deweloperów ze studia Fool’s Theory. Teraz demo ich gry ogracie za darmo na konsolach!

Nazwa Fool’s Theory może być Wam dobrze znana. Obecnie deweloperzy, którzy specjalizują się w grach RPG, pracują nad remake’iem pierwszego Wiedźmina. Wcześniej wydali The Thaumaturge, własne, autorskie podejście do gatunku role-playing osadzone w niezwykle ciekawym uniwersum. Trafiamy przecież do naszpikowanej magią Warszawy początku XX wieku.

Warto zaznaczyć, że od niedawna gra oferuje polski dubbing, co nie tylko poprawia immersję, ale i może przełożyć się na zdobycie jeszcze większej liczby chętnych na ogranie tego tytułu. Szczególnie że jego próbkę sprawdzimy za darmo. Gra debiutuje na PS5 i Xbox Series X/S, więc posiadacze konsol sprawdzą demo zupełnie za darmo. Na marginesie zaznaczę, że warto to zrobić.

Premiera pełnej wersji na konsole wyznaczona została na 4 grudnia 2024 roku, czyli w zasadzie całkiem niedługo. Warto sprawdzić, czy przekonacie się do tego świata, ale fanów RPG-ów raczej nie trzeba dwa razy zachęcać.

Źródło: YouTube