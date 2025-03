Jeżeli zastanawiacie się aktualnie, w co zagrać w nadchodzący weekend, mamy dla Was propozycję. Możecie aktualnie kupić The Thaumaturge najtaniej na PC w edycji Deluxe. Takiej ceny jeszcze nie było!

Wiecie już, że w ramach weekendu możemy sprawdzać całkowicie za darmo aż cztery produkcje w ramach Xbox Free Play Days. W międzyczasie informowaliśmy Was także o nowej darmówce w Epic Games Store (oraz o dwóch innych prezentach, które możecie odebrać w tym samym sklepie, tyle że na urządzeniach mobilnych). Teraz jednak przychodzimy do Was nie z darmową grą, ale z historycznie niską ceną polskiego RPG od studia Fool’s Theory. Wszystkie najważniejsze szczegóły możecie znaleźć poniżej!

The Thaumaturge najtaniej na PC. Deluxe Edition

W internetowym sklepie Instant Gaming trwa aktualnie ogromna promocja na The Thaumaturge: Deluxe Edition. Mowa tutaj oczywiście o grze z gatunku RPG z turowym systemem walki. Za jej stworzenie odpowiada wspomniany zespół Fool’s Theory, który w przeszłości współpracował między innymi ze słynnym Larian Studios nad takimi tytułami jak Divinity: Original Sin II czy też Baldur’s Gate III.

Produkcja przenosi nas do alternatywnej wersji Warszawy z początku XX wieku (a konkretnie do 1905 roku). Stolica Polski znajduje się pod rosyjskim zaborem, a na jej ulicach ścierają się różne grupy społeczne: polscy mieszczanie, rosyjscy żołnierze i żydowscy kupcy. Miasto tętni życiem – z jednej strony to przestrzeń bogatych salonów i luksusu, z drugiej – ciemnych zaułków, w których łatwo stracić dobytek, czy nawet życie.

Główny bohater, Wiktor Szulski, powraca do Warszawy w wyniku spraw rodzinnych, lecz jego losy są nierozerwalnie związane z mistycznym dziedzictwem. Jako tytułowy taumaturg, obdarzony wyjątkowymi zdolnościami, potrafi komunikować się z tajemniczymi istotami – salutorami. Te eteryczne byty pozwalają mu wpływać na ludzkie dusze i odkrywać tajemnice skrywane przez innych.

Źródło: Instant Gaming